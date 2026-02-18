Pour les marques, la note est différente mais tout aussi sévère. Plus de 100 millions de dollars par an partent déjà dans des outils de « AI rank tracking », des plateformes censées dire aux entreprises si elles apparaissent bien dans les recommandations des chatbots. Des sociétés comme Profound ou Otterly vendent des tableaux de bord, des scores de visibilité, des « classements IA ». Mais pour Rand Fiskin, attribuer un classement dans un système non-déterministe, c'est vendre quelque chose qui n'existe pas.

L'étude valide toutefois une mesure : le pourcentage de visibilité calculé sur un grand nombre de requêtes répétées, au minimum 60 à 100 fois par question. Une marque qui apparaît dans 85 réponses sur 95 sur un sujet donné dit quelque chose de réel sur sa place dans le corpus du modèle. Une mesure de présence, pas un rang et une distinction que la quasi-totalité des outils vendus aujourd'hui aux équipes marketing ne font pas.

L'étude pointe aussi la diversité des requêtes humaines réelles : parmi 142 questions posées par des volontaires sur le même sujet, à peine deux se ressemblaient. Score de similarité sémantique moyen : 0,081. Les gens ne cherchent pas en mots-clés, ils formulent une demande en la précisant et la contextualisant. Les IA saisissent l'intention et produisent des marques cohérentes en fréquence dans un ordre chaque fois différent, pour des raisons que personne ne maîtrise encore.