Le passage de « pas de preuve de divulgation » à « en vente sur le dark web » en quatre semaines illustre parfaitement le décalage entre communication de crise et réalité terrain. Cette séquence rappelle un schéma classique : minimiser d'abord, reconnaître ensuite quand la preuve devient incontournable. Les cybercriminels, eux, ne perdent pas de temps. Publier un échantillon sur Telegram sert de vitrine commerciale pour attirer les acheteurs potentiels sur les marchés clandestins.

Le timing complique encore la donne pour les victimes du programme DiscoverEU. Ces jeunes Européens, souvent primo-voyageurs, disposent rarement de l'expérience nécessaire pour repérer les tentatives d'hameçonnage sophistiquées que permettent des données aussi complètes. La Commission européenne, qui finance ce programme via Erasmus+, a dû intervenir directement pour informer les participants. Eurail recommande désormais de changer les mots de passe de l'application Rail Planner et de surveiller les comptes bancaires. Des conseils utiles, mais qui arrivent après que les chevaux ont quitté l'écurie.