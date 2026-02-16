Covoit IDFM propose deux formules distinctes selon vos besoins. Le covoiturage planifié fonctionne comme un service de mise en relation classique : vous renseignez votre trajet domicile-travail sur l'application, qui vous jumelle avec un conducteur effectuant le même parcours. Utile pour les trajets réguliers ou lorsque le réseau habituel tombe en panne.

La deuxième option, baptisée « ligne de covoiturage », copie le fonctionnement d'un bus. Vous vous rendez à un arrêt physique matérialisé sur la voie publique, vous signalez votre présence via l'app ou par SMS, et vous attendez qu'un conducteur inscrit sur cette ligne s'arrête Trois lignes existent actuellement, reliant Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis et Pont de Sèvres. D'autres sont prévues pour 2026, sans calendrier précis pour l'instant.