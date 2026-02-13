Les amateurs de Pokemon Go connaissent bien les pokéstops, ces stops imaginaires intégrés aux rues des villes partout dans le monde qu'ils doivent faire tourner pour récupérer des items. Si jamais au moment où vous lisez cet article, vous lanciez l'application, vous auriez ainsi une bonne chance d'en trouver un à proximité.

Car des pokéstops, il y en a partout… et même un sur l'île désormais mondialement connue de Jeffrey Epstein, Little Saint James ! Et ce n'est qu'après de multiples signalements que Niantic, à l'origine du jeu, a finalement décidé de le supprimer, le 9 février dernier.