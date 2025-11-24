Dans la lutte contre la désinformation, il y a deux types de méthodes. Celle de la contrainte légale, symbolisée par l'Union européenne et son Digital Services Act, et celle d'une plus grande transparence, pour mieux aider l'individu à comprendre les informations qu'il a face à lui, et qui est plutôt la méthode de X. Car après les Community Notes, la plateforme d'Elon Musk a peut-être à nouveau chamboulé l'écosystème des réseaux.

X a en effet commencé à déployer à la fin de semaine dernière une nouvelle fonction « About This Account », qui permet de connaître la région ou le pays dans lequel le compte est basé. Et ça a été depuis une véritable tempête.