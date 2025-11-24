Le réseau social d'Elon Musk a déployé, de manière assez chaotique, une nouvelle fonction qui a fait grand bruit. Cette nouveauté qui voulait apporter de la clarté a aussi créé de la confusion.
On parle depuis plusieurs années déjà du fait de l'ingérence de puissances étrangères dans un pays grâce à la multiplication de faux comptes activistes, de bots, voire de fermes à trolls. On n'a pour le moment pas trouvé la solution pour contrer efficacement ce problème… jusqu'à peut-être aujourd'hui. Car X.com vient de déployer une fonction qui aidera pas mal à savoir qui l'internaute a face à lui.
« About This Account » veut vous permettre de connaître la localisation d'un compte
Dans la lutte contre la désinformation, il y a deux types de méthodes. Celle de la contrainte légale, symbolisée par l'Union européenne et son Digital Services Act, et celle d'une plus grande transparence, pour mieux aider l'individu à comprendre les informations qu'il a face à lui, et qui est plutôt la méthode de X. Car après les Community Notes, la plateforme d'Elon Musk a peut-être à nouveau chamboulé l'écosystème des réseaux.
X a en effet commencé à déployer à la fin de semaine dernière une nouvelle fonction « About This Account », qui permet de connaître la région ou le pays dans lequel le compte est basé. Et ça a été depuis une véritable tempête.
La fonction a créé un début de chaos sur le X américain
Depuis quelques jours, et notamment aux États-Unis, chaque camp politique s'amuse ainsi à chercher chez ses adversaires de gros comptes qui seraient basés à l'étranger. Avec toujours à la clé, la même accusation : « agent de l'étranger ». Il est difficile à cette heure de dessiner des tendances précises, mais de ce qui est observable, c'est presque tout le mondequi a souffert de cette nouveauté (ce qui est bon signe en général).
« Aujourd'hui a été un véritable carnage pour de nombreux grands comptes des communautés MAGA, pro-russes, pro-chinoises, pro-iraniennes, pro-israéliennes et crypto, suite à la mise en place par X des informations de localisation des comptes » fait ainsi remarquer le compte OSINTdefender.
En France aussi, on a pu avoir des surprises intéressantes, à l'image du gros compte spécialisé dans les faits-divers « Cpasdeslol », dont les publications sont très souvent reprises par l'écosystème nationaliste français, et qui est basé au Maroc.
Reste qu'il faut tout de même ajouter que la fonction reste encore sujette à erreur, les VPN pouvant tromper sur la localisation (même si la fonctionnalité peut aussi les repérer et l'indiquer). Un voyage à l'étranger peut aussi faire dérailler le système.
