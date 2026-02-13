Ce nouveau paramètre modifie la manière dont la carte sélectionne un point d’accès lors des déplacements entre différentes bornes. L’utilisateur peut choisir de privilégier un point d’accès moins encombré plutôt que de s’appuyer uniquement sur des critères classiques comme la puissance du signal. L’objectif est de favoriser une connexion plus stable et potentiellement plus rapide, notamment dans les environnements où plusieurs bornes sont disponibles. Intel précise également que cette version apporte « une meilleure stabilité du système et une connectivité plus fiable », ainsi que des corrections de problèmes mineurs non détaillés.

Le pilote 24.20.0 prend en charge les versions 64 bits de Windows 10 et Windows 11. En revanche, Windows 10 en 32 bits n’est pas compatible. Plusieurs gammes de cartes sont concernées, dont les modèles Wi-Fi 7 BE200 à BE213, les séries Wi-Fi 6E AX210, AX211 et AX411, ainsi que des références Wi-Fi 6 et Wireless-AC plus anciennes.