Vous constatez des déconnexions répétées ou un débit qui fluctue sans raison apparente ? Le coupable se cache parfois dans le pilote réseau lui-même. Intel vient de publier une nouvelle version de son pilote Wi-Fi pour Windows 10 et 11, avec un réglage inédit pour mieux gérer les basculements entre points d’accès.
Cette version 24.20.0 cible les cartes réseau Intel compatibles avec Windows 10 et Windows 11. Elle apporte une nouveauté dans les paramètres avancés du pilote permettant désormais à l'utilisateur de choisir si la connexion doit tenir compte de la charge des canaux Wi-Fi lors du basculement automatique entre bornes. Concrètement, au lieu de privilégier systématiquement le signal le plus fort, le système peut opter pour un point d’accès moins saturé, même si sa puissance est légèrement inférieure.
Un réglage inédit pour optimiser les changements de borne
Ce nouveau paramètre modifie la manière dont la carte sélectionne un point d’accès lors des déplacements entre différentes bornes. L’utilisateur peut choisir de privilégier un point d’accès moins encombré plutôt que de s’appuyer uniquement sur des critères classiques comme la puissance du signal. L’objectif est de favoriser une connexion plus stable et potentiellement plus rapide, notamment dans les environnements où plusieurs bornes sont disponibles. Intel précise également que cette version apporte « une meilleure stabilité du système et une connectivité plus fiable », ainsi que des corrections de problèmes mineurs non détaillés.
Le pilote 24.20.0 prend en charge les versions 64 bits de Windows 10 et Windows 11. En revanche, Windows 10 en 32 bits n’est pas compatible. Plusieurs gammes de cartes sont concernées, dont les modèles Wi-Fi 7 BE200 à BE213, les séries Wi-Fi 6E AX210, AX211 et AX411, ainsi que des références Wi-Fi 6 et Wireless-AC plus anciennes.
Si le logiciel reste disponible sous Windows 10, la prise en charge officielle du Wi-Fi 7 est limitée à Windows 11 à partir de la version 24H2. Celles et ceux parmi vous qui souhaiteront exploiter cette norme devront donc migrer vers le système le plus récent.
