Depuis bientôt 50 ans, la marque italienne Diesel propose une vaste sélection de vêtements, mais saviez-vous qu'elle proposait aussi des produits… high-tech ?
On ne le sait pas forcément, mais au-delà des jeans, t-shirts, chaussettes, pyjamas et autres accessoires de mode, la marque Diesel dispose également d'une section dédiée… à la tech. Des accessoires qui comprennent notamment des étuis pour AirPods, des coques pour smartphones, des chargeurs sans-fil MagSafe… Le tout, façon Diesel donc.
Des écouteurs façon « Charms » chez Diesel
La marque étoffe aujourd'hui son catalogue high-tech avec ses nouveaux 60458 Wired Earbuds, des écouteurs filaires qui promettent d'allier « un style industriel audacieux à des performances fiables, sans besoin de recharge. »
Pas de batterie ici, puisque les écouteurs signés Diesel sont bel et bien filaires (à l'instar de ces bons vieux EarPods chez Apple), et ont donc vocation à venir se connecter à n'importe quel terminal audio, à condition bien sûr que ce dernier soit équipé d'une connectique USB-C.
Un look Diesel… et c'est tout ?
Et c'est évidemment côté look que la marque souhaite se distinguer, avec « une finition argentée saisissante et assortie de breloques pour un look remarquable et facile à porter. »
La marque ne s’attarde aucunement sur la fiche technique de ses Wired Earbuds. Elle préfère capitaliser sur le design, en mettant en avant leur esthétique soignée et la compatibilité avec les petits « Charms », eux aussi commercialisés au catalogue.
Comme tout casque filaire digne de ce nom, les Wired Earbuds intègrent une télécommande fixée au câble. Celle-ci permet de gérer le volume et la lecture, tout en embarquant un microphone pour les appels. Un interrupteur dédié permet par ailleurs de couper ce dernier à la volée.
Les écouteurs sont d'ores et déjà affichés sur le site officiel de Diesel en France, avec une disponibilité à venir toutefois, mais un prix déjà confirmé de 90€.
Chez Diesel, l’objectif est clair : séduire celles et ceux qui n’ont pas encore cédé aux sirènes du sans-fil, qui continuent de privilégier le filaire pour sa stabilité ou l’absence de batterie à recharger, et qui n'ont que faire des performances audio en réalité, pour privilégier le style avant tout.