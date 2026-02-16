L’iPhone fascine autant qu’il fait grincer des dents… surtout au moment de passer à la caisse. Un positionnement premium qui freine plus d’un acheteur, malgré des prestations irréprochables. Dans ce contexte, acheter un iPhone reconditionné s’impose comme une alternative crédible. À vrai dire, il s’agit sans doute de la plus pertinente, le marché s’étant structuré autour de quelques acteurs rigoureux. Parmi eux, CertiDeal tire clairement son épingle du jeu.

L’enseigne française s’est imposée comme une valeur sûre en misant sur des engagements forts, à commencer par une garantie commerciale de 30 mois, tout simplement la plus longue du marché. CertiDeal ajoute à cela un retour gratuit sous 30 jours, histoire de se faire une opinion juste sur le produit que l’on vient d’acquérir. En prime, les ateliers sont implantés en France, là où certains concurrents ont fait le choix de centres de reconditionnement délocalisés.