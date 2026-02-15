Le monde numérique ne cesse d'évoluer, et 2026 ne fait pas exception. Aujourd'hui, disposer d'un bon hébergeur Web, ce sont des Core Web Vitals (CWV) au top de la performance, de l'interactivité à la vitesse de chargement en passant par la stabilité visuelle sans oublier la cybersécurité.

Soyons clair, un mauvais hébergeur Web peut vite pénaliser votre SEO, et donc votre site Internet et la viabilité de votre projet professionnel notamment.

Avec son offre Cloud. pleinement adaptée aux enjeux professionnels autour d'un site Web et de sa gestion au quotidien, o2switch a tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Une infrastructure gérée en interne, des fonctionnalités au top avec, entre autres, cPanel inclus, et un service client francophone, sont au rendez-vous.

Et sur un point majeur où o2switch fait donc la différence, c'est la migration de votre site Web depuis un autre hébergeur, vers ses serveurs. Ce service, parfois complexe et coûteux ailleurs, peut donc être réalisé gratuitement et rapidement par les équipes techniques d'o2switch.

Dans cet article, vous découvrirez comment préparer au mieux cette migration de votre côté, et comment passer le relais avec sérénité à o2switch. Le tout, sans rupture d'accès à votre site Internet, ni avoir à toucher à votre porte-monnaie en tant que nouveau client chez cet hébergeur Web 100% français.