A juste raison, faire migrer son site Web depuis un hébergeur Web vers un autre a longtemps été une combinaison de difficulté, que cela soit sur le plan technique, avec la crainte de perte de données, comme sur le plan financier, car l'opération a un coût. Or, plutôt que de rester chez votre hébergeur actuel potentiellement moins performant, au support absent, ou toujours plus cher, découvrez comment o2switch peut réaliser cette opération de migration de votre site Web, y compris WordPress, en toute sécurité, sans débourser un centime.
Le monde numérique ne cesse d'évoluer, et 2026 ne fait pas exception. Aujourd'hui, disposer d'un bon hébergeur Web, ce sont des Core Web Vitals (CWV) au top de la performance, de l'interactivité à la vitesse de chargement en passant par la stabilité visuelle sans oublier la cybersécurité.
Soyons clair, un mauvais hébergeur Web peut vite pénaliser votre SEO, et donc votre site Internet et la viabilité de votre projet professionnel notamment.
Avec son offre Cloud. pleinement adaptée aux enjeux professionnels autour d'un site Web et de sa gestion au quotidien, o2switch a tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Une infrastructure gérée en interne, des fonctionnalités au top avec, entre autres, cPanel inclus, et un service client francophone, sont au rendez-vous.
Et sur un point majeur où o2switch fait donc la différence, c'est la migration de votre site Web depuis un autre hébergeur, vers ses serveurs. Ce service, parfois complexe et coûteux ailleurs, peut donc être réalisé gratuitement et rapidement par les équipes techniques d'o2switch.
Dans cet article, vous découvrirez comment préparer au mieux cette migration de votre côté, et comment passer le relais avec sérénité à o2switch. Le tout, sans rupture d'accès à votre site Internet, ni avoir à toucher à votre porte-monnaie en tant que nouveau client chez cet hébergeur Web 100% français.
Les points forts d'o2switch :
- Une migration prise en charge sur le plan technique
- 0 frais à débourser en tant que nouveau client
- Un dialogue facilité par un service client francophone
Préparer le terrain : les précautions indispensables avant le « Grand Saut »
L'audit de l'existant : savoir ce que l'on déplace
Vous souhaitez donc vous offrir les services d'un hébergeur Web haut de gamme et, qui plus est, 100% tricolore ? Vous êtes à la bonne adresse, puisqu'en 2026, o2switch est en tête du comparatif dédié aux meilleurs hébergeurs chez Clubic.
Et si o2switch obtient une telle place après avoir fait l'objet d'un test 100% indépendant, c'est notamment pour la qualité de son support technique. Vous avez le voir, cela fait vraiment la différence dans le cas d'un changement d'hébergeur Web.
Commencez, en 3 étapes, à anticiper la migration de votre site Web chez o2switch. Pour cela, listez vos actifs. Notamment, du côté de votre site Web, par exemple, s'il est sous WordPress. Également, si vous possédez des sous-domaines, ou encore, des comptes e-mails professionnels.
Une fois ce listing réalisé, récupérez les accès vitaux à votre ancien hébergeur Web. Cela comprend le client FTP (ou SFTP) pour préparer le transfert de données, l'accès à votre base de données via l'app' Web phpMyAdmin, et le déblocage de votre nom de domaine par l'obtention de votre code EPP (appelé aussi authcode).
Pour obtenir ce code, il suffit généralement de vous rendre dans le registrar de votre hébergeur Web actuel. Sinon, contactez le service client pour qu'il vous le fournisse.
Pensez à vérifier que votre nom de domaine ne soit pas verrouillé, et, auquel cas, modifier ce paramètre si le statut est bloqué (« transfert prohibé »).
La ceinture de sécurité : effectuer une sauvegarde manuelle
Cela peut sembler évident, mais il est toujours préférable de prendre ses précautions. Même si les équipes techniques d’o2switch mettent tout en œuvre pour garantir une migration rapide et sans perte de données, le risque zéro n’existe pas.
Pour effectuer de manière simple une sauvegarde de vos contenus de votre côté, vous pouvez utiliser un plug-in, tel que Duplicator ou UpDraftPlus sous WordPress. Sinon, rendez-vous dans le Gestionnaire de fichiers et optez pour une exportation de vos données au format .zip.
Il ne vous reste plus qu'à vérifier l'espace disponible sur votre disque dur interne (ou externe) et à télécharger cette sauvegarde ; évitez de la laisser sur un serveur.
La procédure pas à pas : activer la migration assistée et gratuite
Souscription et validation de l'Offre Unique (Cloud.)
Vous avez assuré vos arrières, laissez maintenant o2switch faire le reste ! Pour cela, vous avez tout simplement à souscrire à son offre d'abonnement Cloud., anciennement connue sous le nom de l'Offre Unique.
Cette solution est parfaite pour un site Web répondant aux Core Web Vitals en 2026. Vous y retrouvez des fonctionnalités efficaces, comme PowerBoost pour dynamiser vos vitesses, comme des bases de données illimitées.
Gestion, performances, sécurité, rien n'est laissé au hasard, que ce soit avec cPanel ou WPTiger du côté de WordPress, des certificats SSL illimités, et de nombreux outils développés par o2switch pour une cybersécurité (vraiment) optimisée.
Vous disposez, à partir d'1,86€/mois pour votre première année d'abonnement, d'un équivalent virtuel de 12 CPU, 48Go de mémoire vive, et de débits moyens de 42mb/s.
Maintenant, voici comment profiter d'une migration comme d'un nom de domaine gratuits. Lors de votre souscription, cliquez sur le bouton indiquant que vous transférez un domaine vers o2switch.
Nous vous conseillons d'opter pour un transfert du domaine plutôt qu'une modification des DNS. Le déplacement du domaine confie la gestion administrative et technique du domaine, alors que dans le cas d'une modification du DNS, seule la gestion technique revient à o2switch, tandis que votre ancien prestataire conserve la partie administrative.
Même si o2switch met des tutoriels à votre disposition pour vous aider à réaliser cette manipulation au mieux, autant utiliser les avantages compris dans votre souscription à l'offre Cloud.!
Vous obtenez non seulement une migration gratuite de votre site Web vers o2switch depuis votre hébergeur Web précédent en tant que nouveau client, mais en plus, le nom de domaine vous est offert pour votre première année d'abonnement.
La demande d'intervention technique (Le Graal)
Le processus de migration vous est, au besoin, détaillé dans ce tutoriel. Dans les grandes lignes, une fois que vous aurez souscrit à l'offre Cloud. avec le nom de domaine souhaité, o2switch vous contactera pour vérifier le déblocage du nom de domaine et obtenir son code (authcode ou code EPP). Vous pourrez également fournir l'adresse du serveur FTP, de potentiels identifiants temporaires comme l'URL de l'admin de votre ancien hébergement Web.
Un formulaire dédié est disponible, et, cerise sur le gâteau, toutes les interactions se font en français.
Ensuite, les équipes techniques d'o2switch s'occupent du reste en 5 à 7 jours en moyenne. Nous vous recommandons, par confort étant donné que les noms de domaine sont valables 1 an, d'engager un tel transfert au minimum un mois avant expiration.
La phase de transition (la magie en coulisse)
o2switch et ses équipes techniques s'occupent de la migration, que ce soit la copie des fichiers, l'importation des bases de données ou encore la reconfiguration des fichiers de configuration.
Cela, tandis que votre site Web reste bien évidemment actif et visible en ligne. Rien ne change pour les internautes, ce qui est confortable si votre site Web est, par exemple, à vocation commerciale.
Atterrissage réussi : vérifications, DNS et optimisation finale
La bascule des DNS (Le changement d'aiguillage)
Désormais, une fois le changement de domaine effectué par les équipes techniques d'o2switch, vos DNS seront « ns1.o2switch.net » et « ns2.o2switch.net ».
Là encore, ce changement n'a aucun impact sur l'activité, comme la visibilité de votre site Web.
Tant que le transfert n'est pas complet, le nom de domaine continue de pointer vers votre ancien service d'hébergement. Une fois encore, la bascule prend généralement de 5 à 7 jours, 10 jours grand maximum, selon o2switch.
Le contrôle qualité post-migration
Vous voilà enfin chez o2switch, et pour constater que tout fonctionne normalement pour vous, comme pour les visiteurs de votre site Web, n'hésitez pas à vérifier quelques points clefs.
Cela passe, par exemple, par la vérification de la bonne activation de Let's Encrypt pour vérifier le certificat SSL de votre site Web. Cela est accessible, depuis cPanel, dans l'interface Let's Encrypt SSL.
Testez également l'envoi des formulaires de contact comme d'email, l'un des points les plus sensibles lors d'une migration.
Enfin, activez les boosters de performance. Depuis cPanel, la fonctionnalité XtremCache (Varnish/LSCache) permet d'en profiter immédiatement.
Et, à toutes fins utiles, restez en contact avec le service client francophone d'o2switch, disponible 24/7.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.