La donnée est aujourd’hui au cœur des stratégies B2B. Pourtant, de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des bases de contacts figées, peu qualifiées ou déjà obsolètes au moment de leur utilisation. Ces pratiques entraînent des campagnes peu performantes, une perte de temps pour les équipes commerciales et un retour sur investissement limité.

Le marché français de la data B2B évolue rapidement. Les entreprises ne cherchent plus à accumuler des volumes de contacts, mais à accéder à des informations fiables, exploitables et réellement adaptées à leurs enjeux métiers. Deux critères s’imposent désormais comme essentiels : la précision du ciblage et la fraîcheur des données.