Officiellement déclaré obsolète depuis juin 2024, NTLM est depuis longtemps considéré comme un protocole à risque. Faiblement chiffré, exposé aux attaques de type pass-the-hash (qui consistent à voler l’empreinte d’un mot de passe plutôt que le mot de passe lui-même) et aux relais NTLM (où une machine compromise est poussée à s’authentifier vers un serveur contrôlé par un attaquant), le protocole sert encore de solution de repli lorsque Kerberos, l’alternative moderne, n’arrive pas à établir l’authentification.

Microsoft prévoit donc une transition en douceur. Sur Windows 11 24H2, 25H2 et Windows Server 2025, des outils d’audit améliorés permettent déjà aux administrateurs et administratrices de repérer les services et applications qui déclenchent encore des authentifications NTLM.

Au second semestre 2026, le système doit ensuite introduire IAKerb et un KDC local, deux évolutions destinées à étendre l’usage de Kerberos dans des situations qui échappent aujourd’hui à l’authentification standard. IAKerb vise notamment les postes qui ne peuvent pas joindre l’infrastructure du domaine au moment de la connexion. Le KDC local doit limiter le recours à NTLM lors de l’authentification de comptes locaux.

La désactivation par défaut interviendra dans un troisième temps, sans retirer NTLM pour autant. Le protocole pourra toujours être réactivé manuellement via des politiques système.