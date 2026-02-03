Le gestionnaire de livres électroniques Calibre vient de déployer sa version 9.0. Cette mouture introduit une nouvelle présentation de la bibliothèque et rajoute, entre autres, de nouvelles options d'édition pour vos ebooks.
Calibre avait présenté sa version 8.0.1 en mars 2025, qui améliorait déjà la gestion des ebooks. La version 9.0, disponible depuis le 30 janvier, introduit un nouvel agencement.
La bibliothèque fait peau neuve
La principale nouveauté concerne en effet, l'affichage de la bibliothèque. Calibre propose désormais une vue "Bookshelf" - ou étagère. Cette dernière présente les livres sous forme de dos alignés sur des étagères, comme dans une bibliothèque physique. Un bouton "Layout" situé dans le coin inférieur droit permet de basculer entre cette vue et les affichages traditionnels en liste ou en grille de couvertures.
De son côté, le lecteur intégré gagne en fluidité avec un bouton d'édition accessible directement dans l'interface. Lorsqu'un livre est ouvert dans un format compatible (EPUB, AZW3 ou KEPUB), ce bouton lance l'éditeur et positionne automatiquement le curseur à l'endroit approximatif du texte en cours de lecture. L'équipe a également amélioré la navigation avec la possibilité de saisir directement un numéro de page pour y accéder, sans défiler une liste complète.
Selon 9to5linux, les utilisateurs Linux bénéficient désormais d'un défilement fluide lorsqu'ils parcourent leur bibliothèque avec un pavé tactile haute résolution. Côté formats, Calibre étend sa compatibilité EPUB aux fichiers "Open Manga Format" non conformes utilisés par certains éditeurs japonais, qui posaient problème jusqu'à présent. Les détenteurs d'une liseuse Kobo profitent d'une mise à jour du pilote pour la prise en charge des derniers firmwares et d'un correctif pour le rendu du texte vertical japonais dans les fichiers KEPUB.
Pour améliorer l'accessibilité, l'export en format texte brut (TXT) remplace désormais les images par leur description. Notons aussi que l'accélération GPU pour Qt WebEngine est désactivée par défaut afin d'éviter des plantages sur les configurations anciennes, avec possibilité de réactivation via les réglages avancés. Enfin, soulignons que le temps de fermeture du logiciel a été réduit de quelques secondes.
Calibre 9.0 est disponible sur Windows, macOS et Linux.
- Compatible avec de nombreux formats
- Mises à jours fréquentes
- Interface intuitive et bien pensée