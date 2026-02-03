La principale nouveauté concerne en effet, l'affichage de la bibliothèque. Calibre propose désormais une vue "Bookshelf" - ou étagère. Cette dernière présente les livres sous forme de dos alignés sur des étagères, comme dans une bibliothèque physique. Un bouton "Layout" situé dans le coin inférieur droit permet de basculer entre cette vue et les affichages traditionnels en liste ou en grille de couvertures.

De son côté, le lecteur intégré gagne en fluidité avec un bouton d'édition accessible directement dans l'interface. Lorsqu'un livre est ouvert dans un format compatible (EPUB, AZW3 ou KEPUB), ce bouton lance l'éditeur et positionne automatiquement le curseur à l'endroit approximatif du texte en cours de lecture. L'équipe a également amélioré la navigation avec la possibilité de saisir directement un numéro de page pour y accéder, sans défiler une liste complète.