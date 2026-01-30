Le bug introduit par la version 5.21 semble agir comme un véritable « mur » logiciel entre l'application et le système de communication de l'iPhone. Concrètement, la mise à jour a interféré avec la manière dont Garmin Connect reconnaît les identifiants des appareils déjà appairés. Pour de nombreux utilisateurs, cela se traduit par un écran vide dans l'application, alors même que le téléphone indique, dans ses propres réglages, que la montre est toujours connectée en Bluetooth. Ce conflit empêche l'application de détecter l'appareil situé juste à côté d'elle.

Dans certains cas plus critiques, la montre disparaît totalement des deux côtés : elle n'est plus reconnue ni par l'application, ni par le système iOS. Les tentatives de synchronisation tournent en boucle sans jamais aboutir, ou la connexion s'établit quelques secondes avant de s'effondrer systématiquement. Ce dysfonctionnement semble purement lié à la gestion des permissions et des protocoles de communication de l'application mobile, car les micrologiciels (firmwares) des montres elles-mêmes ne présentent aucun signe de défaillance.

Face à l'ampleur du blocage, le constructeur n'a pas tardé à réagir. Garmin a officiellement confirmé l'existence du bug et a déployé dans la foulée une mise à jour corrective. La version 5.21.1 de l’application est désormais disponible sur l'App Store avec pour mission de débloquer la situation. Ce correctif vise à restaurer la passerelle de reconnaissance entre l'application et les appareils, même si, pour beaucoup, la mise à jour seule ne suffit pas.