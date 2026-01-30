Une mise à jour de l'application Garmin Connect contient un bug qui touche spécifiquement les utilisateurs d'iPhone et rend la synchronisation impossible entre la montre connectée et le smartphone.
L'alerte a été donnée par des milliers d'utilisateurs sur Reddit et les forums spécialisés : après avoir installé la version 5.21 de Garmin Connect sur iOS, leur montre a tout simplement disparu de l'application. Le problème ne semble épargner aucun modèle, des Forerunner 970 aux Fenix 7, en passant par l'Enduro 3. Si la montre reste parfois visible dans les réglages Bluetooth de l'iPhone, elle devient totalement invisible pour l'écosystème Garmin, rendant tout transfert de données d'entraînement impossible. Un comble pour une montre avant tout pensée pour les sportifs.
Un bug qui coupe la connexion des montres aux iPhone
Le bug introduit par la version 5.21 semble agir comme un véritable « mur » logiciel entre l'application et le système de communication de l'iPhone. Concrètement, la mise à jour a interféré avec la manière dont Garmin Connect reconnaît les identifiants des appareils déjà appairés. Pour de nombreux utilisateurs, cela se traduit par un écran vide dans l'application, alors même que le téléphone indique, dans ses propres réglages, que la montre est toujours connectée en Bluetooth. Ce conflit empêche l'application de détecter l'appareil situé juste à côté d'elle.
Dans certains cas plus critiques, la montre disparaît totalement des deux côtés : elle n'est plus reconnue ni par l'application, ni par le système iOS. Les tentatives de synchronisation tournent en boucle sans jamais aboutir, ou la connexion s'établit quelques secondes avant de s'effondrer systématiquement. Ce dysfonctionnement semble purement lié à la gestion des permissions et des protocoles de communication de l'application mobile, car les micrologiciels (firmwares) des montres elles-mêmes ne présentent aucun signe de défaillance.
Face à l'ampleur du blocage, le constructeur n'a pas tardé à réagir. Garmin a officiellement confirmé l'existence du bug et a déployé dans la foulée une mise à jour corrective. La version 5.21.1 de l’application est désormais disponible sur l'App Store avec pour mission de débloquer la situation. Ce correctif vise à restaurer la passerelle de reconnaissance entre l'application et les appareils, même si, pour beaucoup, la mise à jour seule ne suffit pas.
Garmin propose un correctif, mais celui-ci ne suffit pas toujours
Si votre montre reste désespérément invisible après le passage en 5.21.1, il va falloir passer par un « reset » manuel de la connexion. Garmin a d'ailleurs publié une FAQ pour guider les utilisateurs encore en difficulté. La procédure se déroule en trois étapes strictes : il faut d'abord supprimer la montre dans l'application Garmin Connect, puis oublier l'appareil dans les réglages Bluetooth de votre iPhone, et enfin relancer une procédure d'appairage complète, comme si le produit était neuf.
Il est parfois nécessaire d'initier cette procédure directement depuis la montre, en forçant le mode couplage via le menu « Connectivité » des paramètres de l'appareil. Cela permet de rafraîchir le signal et d'obliger l'application corrigée à détecter à nouveau l'appareil. Cette étape de réinitialisation complète reste la solution la plus partagée par la communauté pour contourner les échecs de synchronisation persistants, permettant enfin aux données de santé et de performance de remonter vers le cloud de Garmin.
Attention toutefois, cette manipulation n'est pas sans conséquence, notamment pour les utilisateurs de Garmin Pay. Le constructeur prévient que supprimer la montre de l'application entraînera automatiquement la suppression du portefeuille numérique. Il faudra donc configurer à nouveau vos cartes bancaires une fois la connexion rétablie, pour des raisons de sécurité. Malgré ce désagrément, c'est actuellement la seule méthode fiable pour retrouver l'usage complet de sa montre connectée et garantir que vos prochaines activités seront bien enregistrées.