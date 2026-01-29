Cette lettre du président du comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine, John Moolenar, n'a pas dû faire plaisir à NVIDIA. La missive en question, envoyée au secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, indique qu'en s'appuyant sur des documents internes, il a pu découvrir que NVIDIA avait apporté une assistance décisive à Deepseek en 2024.

Cette assistance de NVIDIA s'est faite à travers un « co-design optimisé des algorithmes, des frameworks et du matériel », permettant à Deepseek de bénéficier de gains importants dans l'efficacité de l'entraînement. Grâce à cette aide, le modèle DeepSeek-V3 n'a nécessité que 2,78 millions d'heures d'entraînement sur des GPU NVIDIA H800, soit un bien meilleure performance que celles des rivaux américains.