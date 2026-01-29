Nothing produit des smartphones uniques, qui se reconnaissent au premier coup d'oeil. Malheureusement pour les fans de la marque, l'entreprise a aussi une politique particulière, qui va devoir inciter à la patience !
Le nom de Nothing a beaucoup été prononcé ces derniers jours, avec le spoil d'une partie de la fiche technique de ses prochains smartphones Nothing Phone (4a) et (4a) Pro, du fait de la certification européenne. Mais il vous faudra bien profiter de ce lancement, parce que derrière, Nothing va se tenir assez tranquille !
Pas de Nothing Phone (4) pour 2026 !
L'an dernier, Nothing avait réussi son coup avec son flagship Nothing Phone (3), qui avait bien fait parler de lui, malgré un prix que certains ont pu juger trop élevé. On aurait pu s'attendre qu'après s'être fait remarqué, Nothing allait embrayer rapidement sur un successeur.
Que nenni ! C'est ce que vient de révéler le patron de l'entreprise, Carl Pei, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l'entreprise. « Il n'y a pas de nouveau flagship cette année » a-t-il ainsi indiqué, signifiant que l'on ne verrait pas arriver sur le marché un Nothing Phone (4) en 2026.
Pour Carl Pei, il n'y a aucune raison de sortir un flagship chaque année
Et comme on pouvait s'y attendre, la raison est que Nothing ne veut pas faire comme les autres acteurs du secteur. « Ce n'est pas parce que le reste de l'industrie fonctionne d'une certaine manière que nous devons faire de même » a-t-il précisé, entendre par là : sortir un nouveau smartphone haut de gamme chaque année.
Car pour Carl Pei, la nouveauté doit avoir du sens. « Nous n'allons pas nous contenter de sortir un nouveau flagship chaque année pour le plaisir, nous voulons que chaque mise à niveau soit significative » promet-il. Une stratégie, il faut l'admettre, assez audacieuse. Va-t-elle permettre à la marque d'obtenir un cachet particulier dans le secteur ?