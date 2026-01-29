L'an dernier, Nothing avait réussi son coup avec son flagship Nothing Phone (3), qui avait bien fait parler de lui, malgré un prix que certains ont pu juger trop élevé. On aurait pu s'attendre qu'après s'être fait remarqué, Nothing allait embrayer rapidement sur un successeur.

Que nenni ! C'est ce que vient de révéler le patron de l'entreprise, Carl Pei, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l'entreprise. « Il n'y a pas de nouveau flagship cette année » a-t-il ainsi indiqué, signifiant que l'on ne verrait pas arriver sur le marché un Nothing Phone (4) en 2026.