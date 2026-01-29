Selon Morphisec, l’incident remonterait au 20 janvier dernier, date à laquelle un composant de mise à jour d’eScan, Reload.exe, aurait été remplacé par une version modifiée. Une fois exécuté, ce binaire trojanisé aurait ensuite déposé une charge additionnelle, CONSCTLX.exe, décrite comme un downloader destiné à récupérer d’autres éléments à distance, et à maintenir l’infection dans le temps.

Dans le détail, le malware cherche à continuer de s’exécuter après un redémarrage. Des tâches planifiées sont créées dans Windows, avec des intitulés choisis pour se fondre dans le décor, et des entrées sont ajoutées dans le registre pour relancer certaines commandes via PowerShell.

Une fois sécurisée, l’activité s’accompagne de connexions vers des serveurs contrôlés par l’attaquant. Plusieurs domaines et adresses IP sont cités comme liés à cette infrastructure, utilisée pour piloter la machine compromise et, potentiellement, diffuser d’autres charges. Leur statut n’était pas confirmé au moment de la publication, d’où une recommandation de blocage à titre préventif.

Enfin, la charge cherche à couper eScan de ses mises à jour en modifiant le fichier hosts et des paramètres liés à l’antivirus pour l’empêcher de contacter les serveurs d’update. Si ces changements sont appliqués, l’outil peut se retrouver incapable de récupérer de nouvelles définitions ou correctifs, ce qui complique nettement le retour à la normale et impose une intervention manuelle.