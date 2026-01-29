Pour rappel, Fallout est l’adaptation télévisée de la célèbre franchise de jeux vidéo développée par Bethesda. La série plonge dans un univers post-apocalyptique rétrofuturiste, plusieurs décennies après une guerre nucléaire ayant ravagé la planète. Le récit suit notamment Lucy, une jeune femme élevée dans un abri souterrain, contrainte de découvrir un monde extérieur brutal, instable et peuplé de factions hostiles. L’ambiance oscille entre action, humour noir et satire, dans le respect de l’ADN de la licence.



Lors de sa diffusion initiale en 2024 sur Prime Video, la série avait rencontré un large succès public et critique, contribuant à installer durablement Fallout comme une nouvelle franchise majeure du catalogue Amazon MGM Studios.



Pour celles et ceux qui n’avaient pas encore franchi le pas, cette diffusion en streaming gratuite constitue donc une occasion idéale de rattrapage, à condition de ne pas tarder.