Voilà une bonne surprise pour les amateurs de séries et de science-fiction : Amazon Prime Video met actuellement à disposition l’intégralité de la première saison de Fallout gratuitement sur YouTube, sans abonnement et sans inscription préalable.
Attention toutefois, cette mise en ligne est seulement temporaire et sur une durée assez courte ! Il faudra donc ne pas tarder pour découvrir ,ou redécouvrir, l’une des adaptations de jeu vidéo les plus marquantes de ces dernières années.
Un accès gratuit… pour deux petites semaines
Depuis quelques jours, les huit épisodes de la saison 1 sont accessibles sur la chaîne YouTube officielle d’Amazon Prime Video France. Tous les épisodes sont disponibles en version française, directement depuis un simple navigateur ou l’application YouTube, ce qui rend l’accès particulièrement simple, y compris sur un téléviseur connecté.
Attention toutefois : cette mise à disposition gratuite est limitée dans le temps. Amazon précise que les épisodes resteront accessibles jusqu’au 12 février. Passée cette date, la série repassera derrière le paywall de Prime Video.
Pour rappel, Fallout est l’adaptation télévisée de la célèbre franchise de jeux vidéo développée par Bethesda. La série plonge dans un univers post-apocalyptique rétrofuturiste, plusieurs décennies après une guerre nucléaire ayant ravagé la planète. Le récit suit notamment Lucy, une jeune femme élevée dans un abri souterrain, contrainte de découvrir un monde extérieur brutal, instable et peuplé de factions hostiles. L’ambiance oscille entre action, humour noir et satire, dans le respect de l’ADN de la licence.
Lors de sa diffusion initiale en 2024 sur Prime Video, la série avait rencontré un large succès public et critique, contribuant à installer durablement Fallout comme une nouvelle franchise majeure du catalogue Amazon MGM Studios.
Pour celles et ceux qui n’avaient pas encore franchi le pas, cette diffusion en streaming gratuite constitue donc une occasion idéale de rattrapage, à condition de ne pas tarder.
