Aujourd'hui, c'est une interdiction portée conjointement par le parti écologiste GroenLinks et le parti animaliste Partij voor de Dieren qui a été votée, conduisant à une interdiction prochaine de certaines publicités dans l'espace public.

Cela concerne l'aviation, les croisières, mais également les publicités pour la viande (il s'agirait d'une première mondiale pour une capitale), sans oublier bien sûr les véhicules à énergie fossile. À compter du 1er mai prochain, on ne devrait donc plus voir ce type de publicités à Amsterdam, dans la rue, le métro, les abribus, les écrans…