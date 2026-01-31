Le conseil municipal d’Amsterdam a annoncé l’interdiction de la publicité pour la viande et les produits liés aux énergies fossiles dans les espaces publics. Concrètement, les affiches pour les voitures à moteur thermique, les croisières ou les vols commerciaux ne seront bientôt plus autorisées dans les rues de la ville.
Depuis 2020 déjà, aux Pays-Bas, diverses organisations politiques et associations font pression sur les exploitants des espaces publicitaires pour exclure les publicités pour les véhicules thermiques à Amsterdam. Nombreux sont ceux qui avaient déjà pris la décision de ne plus diffuser ce type de message promotionnel, notamment dans le métro.
Adieu les publicités pour les voitures thermiques à Amsterdam
Aujourd'hui, c'est une interdiction portée conjointement par le parti écologiste GroenLinks et le parti animaliste Partij voor de Dieren qui a été votée, conduisant à une interdiction prochaine de certaines publicités dans l'espace public.
Cela concerne l'aviation, les croisières, mais également les publicités pour la viande (il s'agirait d'une première mondiale pour une capitale), sans oublier bien sûr les véhicules à énergie fossile. À compter du 1er mai prochain, on ne devrait donc plus voir ce type de publicités à Amsterdam, dans la rue, le métro, les abribus, les écrans…
Une période de transition nécessaire selon l'adjointe en charge des transports
L'interdiction doit toutefois être intégrée au règlement municipal de la ville d'Amsterdam, et certains élus ont d'ores et déjà fait savoir que cette mise en oeuvre dès mai 2026 semble largement « prématurée ». Selon Melanie van der Horst, en charge des transports, la publicité pour les véhicules fossiles représenterait à peine 4% de l'affichage.
En plus d'évoquer des contrats publicitaires toujours en cours, et dont la date d'expiration est postérieure à mai 2026, certains élus évoquent la possibilité de procéder à une période de transition, avant de parvenir à une interdiction totale. À cela s'ajoute la possibilité pour les annonceurs d'intenter une action en justice si l'interdiction était appliquée comme prévu le 1er mai.
Bien sûr, cette interdiction ne porterait que sur le paysage urbain, et les constructeurs automobiles pourront continuer de promouvoir leurs véhicules au travers de publicités à la télévision, dans les journaux, dans les magazines…
Ce n'est pas la première fois qu'une ville hollandaise bannit de son espace public les publicités pour les voitures thermiques, c'est le cas également de Haarlem, Nijmegen et de Utrecht.