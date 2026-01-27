Avant toutes choses, il faut bien comprendre que les chiffres avancés par Shadowserver ne correspondent pas à un inventaire de systèmes vulnérables à la faille CVE-2026-24061, mais à une cartographie des services Telnet accessibles publiquement, indépendamment du logiciel utilisé ou de leur niveau de mise à jour.

Selon ces données, un peu plus de 800 000 adresses IP présentent encore aujourd’hui une empreinte Telnet accessible publiquement. La répartition géographique montre une forte concentration en Asie, avec plus de 390 000 instances recensées, suivie de l’Amérique du Sud (171 000) et de l’Europe (108 000). Aucun indicateur ne permet en revanche d’évaluer combien de ces systèmes exécutent une version vulnérable de GNU InetUtils.

Cette photographie masque toutefois une contraction rapide de la surface d’exposition puisqu’au 23 janvier, Shadowserver recensait plus de 1,48 million de serveurs Telnet accessibles, contre environ 814 000 le 24 janvier, puis 809 700 le 26 janvier. Une baisse marquée en l’espace de 72 heures, qui suggère une réaction immédiate de nombreux administrateurs, principalement via la désactivation du service ou le blocage du port TCP 23.