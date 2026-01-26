Le père du logiciel libre n'aime ni l'IA, ni les voitures connectées, ni les smartphones

Le militant poursuit avec les voitures modernes, truffées de fonctionnalités qu'il qualifie de malveillantes. "Les voitures ne devraient pas être connectées. Elles ne devraient rien télécharger", affirme-t-il. Stallman annonce chercher un mécanicien qualifié pour travailler avec lui sur un projet de voitures déconnectées, un retour aux véhicules sans télémétrie ni transmission de données.

Les smartphones ne trouvent pas davantage grâce à ses yeux. Il les qualifie de "dispositifs de surveillance et de pistage orwelliens" et refuse d'en posséder un. Pour ses déplacements, Stallman utilise un ThinkPad suffisamment ancien pour lui permettre de désactiver le Management Engine d'Intel. Son système d'exploitation reste Trisquel, une distribution GNU/Linux entièrement libre.

Stallman a terminé sa conférence en évoquant sa mortalité. "Je vieillis. Je serai peut-être encore vivant dans dix ans, mais je ne compterais pas là-dessus", confie celui qui a consacré sa vie aux libertés numériques. Une déclaration qui souligne la fragilité du combat pour le logiciel libre face aux géants technologiques, alors que le militant admet ne pas pouvoir contrôler l'avenir du mouvement qu'il a contribué à créer.

Logiciel libre : 15 minutes avec Richard Stallman

​