Outre EP Group, l’autre actionnaire majeur de Fnac Darty est le distributeur allemand Ceconomy (Mediamarkt, Saturn…), qui détient de son côté un peu plus de 21% du capital. Ce dernier fait toutefois l’objet d’un rachat en cours par JD.com, un géant chinois de l'e-commerce, qui détient déjà 85,2% de son capital.

En novembre dernier, le ministère de l’Économie et des Finances a imposé à Ceconomy, et, par extension, à JD.com, de ne pas accroître sa participation dans Fnac Darty, et de ne pas s'immiscer dans la gouvernance et la gestion de l'entreprise.