Lors de son lancement en 2023, la start-up américaine Telly avait surpris avec un concept radical : offrir un téléviseur gratuitement…mais avec une contrainte, et de taille. Pour profiter de cet écran sans payer le moindre dollar, il faudra supporter la diffusion en continu de publicités. Le produit se distinguait d'ailleurs par son double écran, le principal étant dédié aux contenus classiques, tandis qu’un second, positionné en dessous, affichait en permanence des annonces.

À l’époque, la jeune pousse affichait des ambitions élevées. Ses dirigeants tablaient sur 500 000 téléviseurs livrés dès l’été 2023, portés par un intérêt manifeste du public. En juin de la même année, Telly revendiquait 250 000 précommandes, signe que l’idée d’un téléviseur gratuit, malgré les publicités, avait trouvé un certain écho.

Mais transformer cet engouement initial en réalité industrielle s’est avéré bien plus complexe que prévu. Selon des informations révélées par le journaliste Janko Roettgers (Lowpass), seuls 35 000 téléviseurs Telly étaient installés chez des particuliers à la fin du troisième trimestre 2025. Un chiffre issu d’un rapport interne destiné aux investisseurs, sur lequel l’entreprise n’a pas souhaité réagir.