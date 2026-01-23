Lancée avec l’ambition de révolutionner le marché du téléviseur, Telly promettait un écran gratuit financé par la publicité. Deux ans plus tard, les chiffres dévoilés en interne racontent une toute autre histoire, bien loin des projections initiales.
Présenté comme une alternative radicale aux téléviseurs traditionnels, le projet Telly misait sur un pari audacieux : faire disparaître le prix d’achat en échange d’une exposition publicitaire permanente. Un modèle inspiré du web, transposé au salon, qui devait séduire un large public en période d’inflation. Mais le projet, présenté par la marque comme « la chose la plus importante depuis l'arrivée de la couleur », excusez du peu, a tout du pétard mouillé.
Un téléviseur gratuit, mais avec pubs en illimité
Lors de son lancement en 2023, la start-up américaine Telly avait surpris avec un concept radical : offrir un téléviseur gratuitement…mais avec une contrainte, et de taille. Pour profiter de cet écran sans payer le moindre dollar, il faudra supporter la diffusion en continu de publicités. Le produit se distinguait d'ailleurs par son double écran, le principal étant dédié aux contenus classiques, tandis qu’un second, positionné en dessous, affichait en permanence des annonces.
À l’époque, la jeune pousse affichait des ambitions élevées. Ses dirigeants tablaient sur 500 000 téléviseurs livrés dès l’été 2023, portés par un intérêt manifeste du public. En juin de la même année, Telly revendiquait 250 000 précommandes, signe que l’idée d’un téléviseur gratuit, malgré les publicités, avait trouvé un certain écho.
Mais transformer cet engouement initial en réalité industrielle s’est avéré bien plus complexe que prévu. Selon des informations révélées par le journaliste Janko Roettgers (Lowpass), seuls 35 000 téléviseurs Telly étaient installés chez des particuliers à la fin du troisième trimestre 2025. Un chiffre issu d’un rapport interne destiné aux investisseurs, sur lequel l’entreprise n’a pas souhaité réagir.
Surprise : une approche rejetée en bloc par les consommateur
Au-delà de volumes de livraison très inférieurs aux attentes, Telly aurait également été confrontée à d’importants problèmes logistiques. Le rapport mentionne un taux de casse particulièrement élevé : près de 10 % des téléviseurs expédiés via FedEx seraient arrivés endommagés.
Des témoignages publiés sur Reddit viennent confirmer ces difficultés. Plusieurs utilisateurs évoquent des livraisons retardées, des écrans cassés à la réception, voire des remplacements eux aussi défectueux, accentuant la frustration autour d’un produit déjà atypique.
Mais même sans ces déboires matériels, le modèle économique de Telly reste profondément clivant. La présence d’un écran publicitaire actif en permanence, impossible à désactiver, est rapidement apparue comme trop intrusive pour un usage domestique quotidien. Pour beaucoup, la gratuité ne suffit pas à compenser la perte de confort et de contrôle.
En définitive, si les consommateurs sont prêts à accepter la publicité pour faire baisser la facture de leurs abonnements, la preuve avec le succès délirant de l'offre publicitaire de Netflix, tout est question de dosage.