Sous le capot, on retrouve ici un moteur électrique de 8,4 kW, soit environ 11 chevaux, avec un couple instantané de 51 Nm. Un équivalent 125 cm3 donc, dont la vitesse de pointe atteint 100 km/h. Pratique pour la ville, mais aussi pour les déplacements périurbains, sans oublier nos routes de campagne.

Le scooter dispose d'un écran TFT de 5 pouces (12,7 cm de diagonale) permettant d'afficher toutes les informations utiles telles que la vitesse, l'autonomie, les différents modes de conduite ou, encore, de régénération.