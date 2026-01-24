Après sa gamme de motos électriques, le constructeur Zero Motorcycles étoffe son catalogue, avec l'arrivée de son tout premier scooter électrique : le LS1.
Décrit par ses créateurs comme « LE deux-roues incontournable de 2026 », le LS1 est le tout premier scooter électrique badgé Zero Motorcycles (et développé en collaboration avec la marque chinoise Zongshen). Évidemment destiné à un usage principalement urbain, le scooter est accessible avec un permis A1 ou B, et se veut un équivalent 125 cm3.
Un premier scooter électrique chez Zero Motorcycles
Avec son LS1, Zero Motorcycles s'attaque donc à un tout nouveau marché, promettant technologie avancée et technicité. Pour la marque, il s'agit de proposer un scooter à la fois performant, fiable et affichant une autonomie digne de ce nom.
Sous le capot, on retrouve ici un moteur électrique de 8,4 kW, soit environ 11 chevaux, avec un couple instantané de 51 Nm. Un équivalent 125 cm3 donc, dont la vitesse de pointe atteint 100 km/h. Pratique pour la ville, mais aussi pour les déplacements périurbains, sans oublier nos routes de campagne.
Le scooter dispose d'un écran TFT de 5 pouces (12,7 cm de diagonale) permettant d'afficher toutes les informations utiles telles que la vitesse, l'autonomie, les différents modes de conduite ou, encore, de régénération.
Deux batteries valent mieux qu'une
Côté autonomie, Zero promet 112 km, grâce à la présence de deux batteries amovibles de 1,86 kWh chacune. L'autonomie peut même grimper à 173 km, en intégrant une troisième batterie (en option) sous la selle.
Via un chargeur intégré de 800 watts, branché sur une prise domestique, il est possible de recharger le LS1 de 0 à 90% en environ 4 heures et 30 minutes. Un chargeur optionnel permet de ramener ce temps à 2 heures et 40 minutes.
Le Zero LS1 ne fait pas l'impasse sur les assistances de conduite, avec ici la présence d'un ABS pour faciliter le freinage, et d'un contrôle de traction (TCS) désactivable.
Le scooter Zero LS1 est désormais disponible en France, avec la possibilité d'opter pour un modèle noir argenté ou blanc, au prix de 5 230€ (hors aides).
La marque propose également une gamme d’accessoires dédiés, incluant un pare-brise, un porte-bagages arrière, un top case, ainsi qu’un chargeur rapide et la troisième batterie optionnelle.