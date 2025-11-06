Référence incontournable du deux-roues, Honda s’impose depuis des décennies par la fiabilité, la performance et l’innovation de ses motos. Du circuit à la route, la marque japonaise a bâti une réputation solide alliant technologie et plaisir de conduite. Aujourd’hui, le constructeur prépare une nouvelle révolution : son entrée imminente sur le marché de la moto électrique.