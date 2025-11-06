Le japonais Honda dévoile sa nouvelle WN7, une moto pour le moins révolutionnaire en son genre, puisqu'il s'agit du premier modèle électrique de la marque.
Référence incontournable du deux-roues, Honda s’impose depuis des décennies par la fiabilité, la performance et l’innovation de ses motos. Du circuit à la route, la marque japonaise a bâti une réputation solide alliant technologie et plaisir de conduite. Aujourd’hui, le constructeur prépare une nouvelle révolution : son entrée imminente sur le marché de la moto électrique.
Honda se lance à son tour sur le marché électrique
En effet, Honda a tout fraichement officialisé sa nouvelle WN7, une moto 100% électrique, dérivée directement du concept EV Fun.
La Honda WN7 affiche un look résolument accrocheur et des dimensions imposantes. Pourtant, ne vous fiez pas aux apparences : cette moto reste accessible avec un simple permis A1, puisqu’elle équivaut à une 125 cc.
Dotée d’une puissance maximale de 50 kW (avec un système de refroidissement liquide) et d’un couple de 100 Nm, elle offre des accélérations franches, le 0 à 100 km/h est avalé en 4,6 secondes, même si sa vitesse de pointe reste sous la barre des 130 km/h.
Côté autonomie, Honda promet environ 140 km de roulage, pour une recharge comprise entre 2,5 et 5,5 heures. Bonne nouvelle, la WN7 adopte un port CCS2, garantissant une compatibilité avec les bornes de recharge publiques.
La moto ne néglige pas pour autant la sécurité ni le confort, avec un équipement complet : ABS, éclairage LED, limiteur de vitesse, port USB-C, écran numérique de 5 pouces (12,7 cm de diagonale), compatibilité avec l’application RoadSync, ainsi que quatre modes de conduite et autant de niveaux de frein moteur.
Une moto Honda électrique, mais à quel prix ?
« S’appuyant sur son héritage dans le développement de motos thermiques et sa quête de performance fondamentale (accélération, maniabilité, freinage), Honda propose avec la WN7 une accélération puissante et un silence propre à l’électrique, associés à une interface homme-machine intuitive qui permet au pilote de se concentrer pleinement sur le plaisir de conduire », indique la marque.
Tous les modèles électriques arboreront le logotype Honda dans la typographie exclusive Honda Advanced Typeface, en tant que marque produit représentant la nouvelle génération de mobilité Honda.
Honda précise que ce marquage sera utilisé sur l’ensemble des modèles électriques, à commencer par la Honda WN7 donc, mais également dans les concessions spécialisées et les activités de sport mécanique.
Côté tarif, il faudra accepter de débourser pas moins de 14 999€ pour se glisser au guidon de cette Honda WN7 électrique.