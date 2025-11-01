Honda n'a pas donné davantage d'informations quant à cette étonnante Super One et il faudra patienter encore un peu avant de connaitre sa puissance exacte. Côté batterie en revanche, on pourrait retrouver le bloc 29,3 kWh du modèle classique, permettant de parcourir un peu moins de 300 kilomètres. La commercialisation est prévue dans le courant de l'année 2026.

