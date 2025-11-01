C'est dans le cadre du Japan Mobility Show 2025 que le constructeur Honda a levé le voile sur sa Super One, une (toute) petite citadine électrique, désireuse de simuler le plaisir d'une petite sportive thermique.
Basée sur la petite kei-car (ces microvoitures emblématiques du Japon) le prototype « Super One » signé Honda adopte une motorisation 100% électrique tout en affichant une allure résolument sportive. L’objectif du constructeur : offrir le confort de l’électrique sans renoncer aux sensations et aux sonorités d’une petite sportive thermique.
Une boite à 7 rapports pour la petite Super One de Honda
Pour cela, la petite Super One de Honda intègre un Mode Boost, qui va permettre au conducteur de profiter d'une sonorité spécifique du moteur à bord du véhicule. À cela viennent s'ajouter « les sensations de changements de rapports » que l'on pourra ressentir au gré de nos actions sur les palettes situées de part et d'autre du volant.
Honda promet ainsi une expérience de conduite fidèle à l’esprit des sportives thermiques, avec un comportement, une sonorité et une dynamique pensés pour rappeler les sensations d’un moteur à essence. Le constructeur souhaite prouver qu’électrique peut aussi rimer avec plaisir, émotion et engagement derrière le volant.
Rappelons que la Hyundai IONIQ 5 N dispose elle aussi de fonctions similaires (N e-Shift et N Active Sound+), qui visent à recréer les sensations et le son d’un moteur thermique, offrant des passages de vitesses simulés et une sonorité sportive immersive (le véhicule pourrait également simuler les sons d'anciens modèles comme la S2000 ou encore la NSX-R), pour allier là aussi performance électrique et émotions mécaniques.
Un vrai look de petite sportive
Visuellement, la Super One se veut une voiture très compacte, à tendance sportive, ce qui matérialise par des ailes élargies, des pneus larges, une position abaissée, sans oublier une conception aérodynamique spécifique, pour favoriser à la fois les performances et le refroidissement.
Idem à bord, avec une ambiance très sportive grâce à des sièges sport et un post de conduite volontairement épuré, limite austère, pour ne laisser place qu'à la sportivité.
Honda n'a pas donné davantage d'informations quant à cette étonnante Super One et il faudra patienter encore un peu avant de connaitre sa puissance exacte. Côté batterie en revanche, on pourrait retrouver le bloc 29,3 kWh du modèle classique, permettant de parcourir un peu moins de 300 kilomètres. La commercialisation est prévue dans le courant de l'année 2026.
Et vous, que pensez-vous de cette petite Honda Super One ?