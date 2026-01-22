Le projet de loi de simplification, qui portait à la base sur les entreprises, a depuis muté, avec notamment l'introduction par les LR et le RN d'une mesure de suppression des ZFE. Une mesure qui vient d'être validée à l'occasion de la commission mixte paritaire (qui comprend sept députés et sept sénateurs).

Et elle a été largement soutenue, à 10 voix pour et 4 voix contre. Seuls quelques critiques venant de la gauche ou du gouvernement ont accompagné ce triomphe. L'ancienne ministre des Transports, Agnès Pannier-Runacher a ainsi critiqué des « reculs sanitaires importants », alors que d'autres, à gauche, voient là un « cavalier législatif », soit une disposition intégrée dans un projet de loi traitant d'un autre sujet.