Le multiroom arrive chez Marshall ! Avec Heddon, la marque britannique inaugure un hub pensé pour faire circuler la musique librement dans toute la maison, y compris le vinyle, sans enfermer l’écoute dans une seule pièce ni multiplier les contraintes techniques.
Derrière cette nouveauté, la marque britannique s’attaque pour la première fois frontalement au terrain du multiroom, jusqu’ici largement occupé par Sonos. Une évolution qui dépasse largement le simple lancement d’un nouveau produit.
Un nouveau terrain de jeu pour Marshall
Heddon n’est ni une enceinte, ni un accessoire secondaire. Il agit comme le chef d’orchestre du système audio domestique, en s’appuyant sur Auracast via Wi-Fi pour synchroniser plusieurs enceintes et permettre une écoute continue d’une pièce à l’autre.
Le hub prend en charge les principaux protocoles de streaming, Spotify Connect, TIDAL, AirPlay, Google Cast, et diffuse directement la musique vers les enceintes Bluetooth récentes de la marque, en l'occurrence les Acton III, Stanmore III et Woburn III, tout en permettant de raccorder certains modèles plus anciens via une sortie RCA. Une façon intelligente de faire cohabiter plusieurs générations de produits au sein d’un même système.
Mais la vraie singularité de Heddon se joue ailleurs. En autorisant la connexion d’une platine vinyle, Marshall ne se contente pas de proposer un multiroom de plus : la marque réintroduit l’analogique au cœur d’un environnement connecté.
Avec Heddon, Marshall entre sur un terrain longtemps structuré par Sonos : celui d’un écosystème audio unifié, pensé à l’échelle du foyer. Là où Sonos a construit sa réputation sur la robustesse logicielle et la simplicité d’usage, Marshall apporte une lecture différente. Le fait de pouvoir connecter une platine dans le système n’a rien d’anodin.
Marshall ne cherche pas seulement à cocher des cases techniques, mais à remettre au centre un usage concret, presque charnel : sortir un disque, le poser sur la platine, laisser la musique s’installer dans la maison, sans se heurter aux contraintes du filaire ou à une installation figée dans une seule pièce.
Une promesse crédible, encore à éprouver
À 199 euros, Heddon se positionne de manière accessible pour un produit structurant. Reste évidemment à vérifier dans l’usage réel la stabilité d’Auracast, la synchronisation entre enceintes, la gestion des latences et l’ergonomie logicielle du produit.
Le hub devrait être disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de Marshall.
Source : communiqué de presse