kplan

Ce n’est pas une mode, certains n’ont jamais rangé leurs vinyles dans un carton. La façon d’écouter n’est pas la même qu’avec un CD ou en streaming.

Le vinyle n’est jamais mort et sa résurgence est presque naturelle. Déjà à l’époque un vinyle n’était pas pratique à cause de sa taille et c’est pour ça que l’usage des K7 a explosé en mode nomade mais ce n’est pas pour autant que la K7 a remplacé le vinyle. Ils ont cohabité longtemps avant l’arrivée du CD qui était un peu le mix des deux mondes. (et ne parlons pas du mini-disc qui était un super support aussi)

Aujourd’hui il y a de la place pour tout le monde, vinyles, K7 (et oui…), CD, MP3 et streaming. C’est l’usage qui diffère. Chacun choisit en fonction de ses besoins, de sa situation, de ses moyens.

Ne pas comprendre n’implique pas rejeter.

Perso j’écoute de la musique sur tous ces supports et ça me va très bien.