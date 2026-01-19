Les administrateurs Microsoft 365 vont disposer d’un nouvel outil pour migrer leurs équipes depuis Slack vers Teams. La fonctionnalité, intégrée au centre d’administration, ne vise cependant qu’un scénario bien précis : la migration des canaux, pas celle de toute la vie d’un workspace.
L’outil devait initialement commencer à être déployé en décembre 2025, avant d’être repoussé d’environ un mois. Microsoft prévoit désormais une disponibilité progressive entre fin janvier et début mars 2026,.
Un outil de migration centré sur les canaux Slack
Le principe est simple : Microsoft propose une brique de migration native capable d’absorber les exports Slack pour recréer l’équivalent dans Teams. Concrètement, l’outil prend en charge les canaux publics et privés, leurs messages, les fils de discussion, les réactions classiques ainsi que les pièces jointes. Les contenus issus des Canvas et des Listes Slack sont, eux, convertis en fichiers HTML et JSON rattachés au canal Teams correspondant.
Pour lancer l’opération, il faut toutefois disposer des bons droits des deux côtés. Sur Slack, seuls les propriétaires ou les administrateurs d'un espace de travail ou d'une organisation ainsi que les comptes dotés du rôle Export Admin peuvent utiliser l'outil. Côté Microsoft, l’import peut être réalisé par un administrateur de migration Microsoft 365, un administrateur SharePoint ou, bien sûr, un administrateur global.
Microsoft impose par ailleurs un rythme assez cadré : un seul workspace Slack peut être connecté à l’outil à la fois. Les administrateurs peuvent débrancher un espace de travail puis en ajouter un autre, mais il n’est pas possible de générer plusieurs migrations en parallèle.
Une migration partielle uniquement
Là où les choses se compliquent, c’est sur tout ce qui ne rentre pas dans le cadre du canal. L’outil ne permet pas de migrer les messages privés, qu’il s’agisse de conversations à deux ou de groupes, ni les workflows construits dans Slack, ni les intégrations d’applications tierces. Comme le rapporte XDA-Developers, toute une partie des usages quotidiens reste en dehors du périmètre de cette migration.
Il faut dire qu'entre les deux géants, les tensions s'accumulent. Nous rapportions que Slack avait déposé une plainte contre Microsoft auprès de Bruxelles en accusant la firme de Redmond de pratiques anticoncurrentielles avec Teams. D'ailleurs, la pression des autorités européennes a conduit Microsoft à proposer une version d’Office 365 sans Teams sur le marché européen.
Pour la migration des messages, il existe des outils tiers comme Cloudiway. Cet outil migre les messages privés en les injectant directement dans les chats Teams, avec une limitation : seuls les 1 000 messages les plus récents sont affichés dans Teams, les plus anciens étant stockés en fichiers HTML dans le OneDrive de l'utilisateur. Notons que ce transfert requiert l'autorisation de chaque utilisateur pour accéder à ses DMs, puisque Slack les considère comme des données privées non accessibles par l'administrateur.