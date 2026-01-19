Le principe est simple : Microsoft propose une brique de migration native capable d’absorber les exports Slack pour recréer l’équivalent dans Teams. Concrètement, l’outil prend en charge les canaux publics et privés, leurs messages, les fils de discussion, les réactions classiques ainsi que les pièces jointes. Les contenus issus des Canvas et des Listes Slack sont, eux, convertis en fichiers HTML et JSON rattachés au canal Teams correspondant.

Pour lancer l’opération, il faut toutefois disposer des bons droits des deux côtés. Sur Slack, seuls les propriétaires ou les administrateurs d'un espace de travail ou d'une organisation ainsi que les comptes dotés du rôle Export Admin peuvent utiliser l'outil. Côté Microsoft, l’import peut être réalisé par un administrateur de migration Microsoft 365, un administrateur SharePoint ou, bien sûr, un administrateur global.

Microsoft impose par ailleurs un rythme assez cadré : un seul workspace Slack peut être connecté à l’outil à la fois. Les administrateurs peuvent débrancher un espace de travail puis en ajouter un autre, mais il n’est pas possible de générer plusieurs migrations en parallèle.