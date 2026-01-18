Pour atteindre le point critique quantique, CeRu₄Sn₆ a été refroidi à quelques kelvins. Un kelvin correspond à un degré au-dessus du zéro absolu, soit -273,15 °C, ce qui place le cristal dans un état extrêmement froid. À cette température, les interactions entre électrons deviennent si fortes que leur comportement classique disparaît. Malgré ce régime extrême, les propriétés topologiques restent mesurables et on voit clairement les modes topologiques.

Les chercheurs ont relevé des signatures d’un semi-métal topologique émergent, et donc démontré que la criticité quantique peut coexister avec des modes topologiques. Même quand les électrons ne peuvent plus être considérés comme des particules distinctes, certaines caractéristiques topologiques sont visibles dans les expériences. La topologie et la criticité se révèlent ainsi simultanément dans les paramètres testés, comme le champ magnétique et la température.

Cette coexistence a été observée uniquement dans CeRu₄Sn₆. Il s’agit de la première observation d’une phase de la matière combinant topologie et criticité quantique dans un cristal à interactions fortes. Les résultats restent strictement limités à ce matériau pour l’instant.