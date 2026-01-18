L'absence de Photoshop sur Linux n'est pas une fatalité technique, mais une décision politique. En prouvant que le logiciel peut tourner (et même plutôt bien) une fois l'installateur dupé, la communauté démontre que le portage ne demanderait pas une réécriture complète du code.

Cette situation rappelle l'époque où le jeu vidéo sur Linux semblait impossible avant que Valve ne s'en mêle avec Proton et le Steam Deck. Sauf qu'ici, Adobe n'a aucune incitation financière à bouger. Avec un quasi-monopole sur les agences de création, pourquoi s'embêter à supporter une part de marché marginale ? C'est là toute l'ironie : les utilisateurs Linux payant leur abonnement Creative Cloud (souvent cher) sont obligés de recourir à des hacks communautaires pour utiliser le produit qu'ils ont acheté. Ce correctif reste toutefois fragile : une simple mise à jour de l'installateur par Adobe pourrait refermer la brèche demain matin.