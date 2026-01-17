Dans une nouvelle passe d'arme sur X, Elon Musk a fait une proposition originale. Le milliardaire se propose en effet de racheter Ryanair. Un message ironique… pour le moment ?
On sait qu'Elon Musk est du genre à poster des informations importantes dans des messages sur X.com, qui ont au premier abord l'air anodin. Il est aussi du genre à enchaîner les passes d'arme sur sa plateforme, pour le plus grand plaisir de ses followers. Et il vient à nouveau de récidiver !
Ryanair se moque d'une panne de X. Elon Musk répond
De temps à autres, X subi des pannes, qui ont tendance à irriter les gens. La dernière en date a eu lieu hier (le vendredi 16 janvier) aux États-unis, et a entraîné une réaction ironique du compte officiel de Ryanair, demandant à Elon Musk s'il avait besoin de Wi-Fi.
L'homme le plus riche du monde n'a, comme à chaque fois qu'on le provoque, pas attendu longtemps pour répondre.
« Devrais-je acheter Ryan Air et nommer quelqu'un qui s'appelle réellement Ryan à sa tête ? » s'est-il ainsi amusé. Et si l'on est ici évidemment dans le registre de la moquerie rendue, il faut noter que cette petit prise de bec a une certaine histoire.
Le patron de l'entreprise, Michael O'Leary, a en effet indiqué publiquement par le passé ne pas vouloir équiper ses avions du service d'internet par satellite Starlink. Les raisons qu'il avait avancé à l'époque avaient été balayée par Elon Musk, qui l'avait qualifié de « mal informé ». Il a ensuite, dans une émission radio, augmenté l'adversité, en qualifiant Elon Musk « d'idiot » à la tête d'un réseau social X qui serait une « décharge. » Ambiance.
