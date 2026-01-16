Benoit Payan, maire de Marseille et candidat à sa succession aux élections municipales en mars prochain, a récemment statué sur le cas des trottinettes en libre-service. « Dans deux ans, ce sera terminé ».
Elles sont pratiques, rapides et omniprésentes, les trottinettes en libre-service ont conquis les grandes villes ces dernières années. Mais derrière la promesse de mobilité urbaine se cachent aussi dangers, incivilités et problèmes de propreté. Engins abandonnés sur les trottoirs, accidents en hausse : au point que certaines municipalités envisagent désormais de les retirer complètement.
« Je les retrouve dans le Vieux-Port ! »
C'en est trop. Benoit Payan, maire de Marseille, a confirmé au micro de Ici Provence que les contrats avec les opérateurs de trottinettes en libre-service ne seront pas renouvelés.
« Je les retrouve dans l’eau, je les retrouve dans le Vieux-Port, je les retrouve n’importe où, jetées en l’air (sic) », explique le maire, qui avait déjà demandé des parkings dédiés ou encore l'impossibilité pour les utilisateurs de les faire rouler à plus de 20 km/h pour minimiser les risques d'accidents et d'incivilités.
En septembre 2023 déjà, Benoit Payan annonçait le retrait de 1 500 trottinettes électriques en libre-service à Marseille, évoquant un « n'importe quoi » au niveau de la régulation des opérateurs.
Une fin de contrat prévue en octobre 2027, suite à un renouvellement… en octobre dernier
Rappelons qu'à Marseille, les contrats avec les opérateurs Voi et Lime courent jusqu'à octobre 2027, et c'est donc à partir de cette date que la ville pourrait faire ses adieux aux trottinettes en libre-service. Outre des entreprises qui peinent à mettre en oeuvre certaines régulations, c'est aussi (et surtout ?) les dangers et le mésusage de ces dernières qui sont pointés du doigt.
Bien sûr, Benoit Payan prend le soin de préciser que les trottinettes personnelles quant à elles resteront bel et bien autorisées, mais que les usagers doivent continuer de respecter la réglementation en vigueur.
Rappelons toutefois que la campagne pour les élections municipales 2026 est en cours, et nombreux sont ceux à faire remarquer que le contrat qui lie la ville de Marseille avec les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service Voi et Lime a été reconduit pour deux ans… en octobre 2025.
À l'époque, Marie Batoux, l’adjointe au maire en charge des mobilités déclarait au journal La Provence : « On voulait voir comment réécrire le contrat […], mais nous n’avons pas eu le temps ».