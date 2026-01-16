C'en est trop. Benoit Payan, maire de Marseille, a confirmé au micro de Ici Provence que les contrats avec les opérateurs de trottinettes en libre-service ne seront pas renouvelés.

« Je les retrouve dans l’eau, je les retrouve dans le Vieux-Port, je les retrouve n’importe où, jetées en l’air (sic) », explique le maire, qui avait déjà demandé des parkings dédiés ou encore l'impossibilité pour les utilisateurs de les faire rouler à plus de 20 km/h pour minimiser les risques d'accidents et d'incivilités.