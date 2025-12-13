Il y a des modèles de véhicules électriques qui durent plus longtemps que d'autres sur le marché. Par contre, rares sont ceux qui auront vécu aussi peu que cette voiture de chez Renault !
Avec la Twizy, Renault avait réussi un grand coup, mettant en 2009 au monde une petite citadine électrique populaire, qui a été commercialisée pendant près de 15 ans. Le constructeur automobile français a ensuite développé son successeur, la Mobilize Duo, lancée à la fin de l'année dernière. Mais le succès n'a semble-t-il pas été le même, au point de pousser Renault à prendre une décision radicale.
C'est déjà la fin pour Mobilize Duo
Vous connaissez le quadricycle électrique Mobilize Duo, de Renault ? Si ce n'est pas le cas, alors, vous ne risquerez sûrement jamais de trop en savoir sur le sujet. Renault vient en effet de débrancher le projet, en mettant fin à la commercialisation de ce modèle.
Sur le papier pourtant, la Mobilize Duo semblait alléchante, avec un habitacle fermé, et surtout une autonomie très intéressante de plus de 150 kilomètres. On ne connaît pas encore les détails de cette décision, mais on peut imaginer que le prix a pu jouer.
La nouvelle direction de Renault ne croit plus à sa rentabilité
La Mobilize Duo affichait en effet des tarifs assez conséquents. Elle était commercialisée à un prix de départ de 9 990 €, pour la déclinaison 45 km/h, pour monter jusqu'à 12 500 € pour la version 80 km/h. Pour comparaison, la Citroën Ami, que la Mobilize Duo devait concurrencer, affiche un prix de départ de 8 190 €.
Cette sentence a été prise dans le cadre plus large d'une réorganisation de Renault par son nouveau dirigeant François Provost (en poste depuis le 31 juillet 2025), avec la fin de plusieurs activités de sa division Mobilize. Les activités d'autopartage sont ainsi elles aussi stoppées, alors que le déploiement de stations de charges rapides va être ralenti. Alors, faites-vous partie de ceux qui vont regretter cette voiture ?