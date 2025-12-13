Vous connaissez le quadricycle électrique Mobilize Duo, de Renault ? Si ce n'est pas le cas, alors, vous ne risquerez sûrement jamais de trop en savoir sur le sujet. Renault vient en effet de débrancher le projet, en mettant fin à la commercialisation de ce modèle.

Sur le papier pourtant, la Mobilize Duo semblait alléchante, avec un habitacle fermé, et surtout une autonomie très intéressante de plus de 150 kilomètres. On ne connaît pas encore les détails de cette décision, mais on peut imaginer que le prix a pu jouer.