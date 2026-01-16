Digg renaît de ses cendres et veut concurrencer Reddit en luttant contre les bots IA

Deux anciens rivaux s'allient pour relancer Digg, le site communautaire emblématique du début des années 2000. Kevin Rose, fondateur original, et Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, ouvrent leur plateforme au public avec une nouvelle approche face aux dérives de l'intelligence artificielle.
DIgg ? Souvenez-vous, il s'agissait de déterminer les actualités les plus chaudes via un système de vote. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de relancer le même mécanisme. La plateforme propose un système similaire à Reddit : des communautés thématiques où publier, commenter et voter pour des contenus en les "diggant".
Les 67 000 utilisateurs de la bêta privée profitaient jusqu'ici de 21 communautés généralistes (gaming, technologie, divertissement…). Désormais, chacun peut créer ses propres espaces de discussion. Les modérateurs fixent leurs règles, et leurs journaux de modération seront accessibles publiquement pour garantir la transparence des décisions.
Un service qui veut contrer les bots IA
Digg tente une approche pour lutter contre les bots. Kevin Rose explique vouloir collecter "de petits signaux de confiance progressivement" plutôt que d'imposer une vérification brutale. La plateforme expérimente les preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), des méthodes cryptographiques qui vérifient une information sans révéler les données sous-jacentes.
Concrètement, une communauté dédiée aux possesseurs de la bague connectée Oura pourrait exiger que tous les membres prouvent détenir ce produit sans divulguer leur identité. L'application mobile pourrait aussi détecter si des utilisateurs participent simultanément à une rencontre physique au même endroit. Rose assume qu'il n'existe "aucune solution miracle" mais qu'un ensemble de signaux combinés peut créer la confiance.
L'interface a été repensée avec une barre latérale permettant d'épingler ses communautés favorites et un fil principal optimisé pour les contenus visuels. Les fonctionnalités sont amenées à évoluer rapidement avec des intégrations de services tiers, des outils de personnalisation. Actuellement Digg génère un podcast par IA résumant les contenus populaires du site. Ce dernier pourrait prochainement être proposé sous la forme d'une vidéo.
Justin Mezell, PDG de Digg, promet des ajouts hebdomadaires et reconnaît que l'équipe "construit l'avion en plein vol". Des modérateurs Reddit ont été recrutés comme conseillers pour éviter les erreurs du passé. Contrairement à Reddit qui fonctionne avec des bénévoles, Digg cherche un modèle équitable pour rétribuer ceux qui bâtissent la plateforme, sans toutefois détailler encore sa stratégie.