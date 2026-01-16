Digg renaît de ses cendres et veut concurrencer Reddit en luttant contre les bots IA

DIgg ? Souvenez-vous, il s'agissait de déterminer les actualités les plus chaudes via un système de vote. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de relancer le même mécanisme. La plateforme propose un système similaire à Reddit : des communautés thématiques où publier, commenter et voter pour des contenus en les "diggant".

Les 67 000 utilisateurs de la bêta privée profitaient jusqu'ici de 21 communautés généralistes (gaming, technologie, divertissement…). Désormais, chacun peut créer ses propres espaces de discussion. Les modérateurs fixent leurs règles, et leurs journaux de modération seront accessibles publiquement pour garantir la transparence des décisions.