Sans grande surprise, les commentaires incriminés sont publiés par des comptes et des pages qui reprennent l’identité visuelle de LinkedIn et un nom proche sans être officiel. Le texte accuse la cible d’activités non conformes, évoque une limitation d’accès au compte, puis impose une action immédiate présentée comme un appel à soumettre ou une vérification d’identité via une URL externe.

Dans l’un des cas décrits par BleepingComputer, le lien renvoie vers une adresse en netlify.app, un hébergement qui permet de mettre en ligne rapidement une page, de la mettre à jour facilement, puis de la retirer une fois signalée. Le commentaire s’appuie aussi sur l’aperçu de lien, qui reprend un message de sécurité standard, « À titre préventif, l’accès à votre compte est temporairement restreint. Nous prenons des mesures pour protéger votre compte lorsque nous détectons des signes d’accès potentiellement non autorisé. Cela peut inclure des connexions depuis des lieux inhabituels ou… », avant d’orienter la victime vers l’étape suivante, souvent matérialisée par un bouton de vérification ou de poursuite de la procédure.

La collecte des identifiants intervient ensuite sur une autre adresse, distincte, qui affiche une page de connexion imitant LinkedIn. L’objectif est le contrôle du compte, avec l’accès à la messagerie, au réseau professionnel, à l’historique des échanges et, dans certains cas, à des pages d’entreprise administrées.

Une fois compromis, le compte peut servir à relayer la campagne auprès d’un réseau qui fait confiance à l’expéditeur, à mener des fraudes par messagerie (demandes de paiement, faux échanges de recrutement, envoi de fichiers piégés) et à alimenter des attaques plus ciblées en exploitant les informations du profil et des conversations, tandis que des accès plus élevés peuvent permettre de publier au nom d’une page, de modifier des informations, voire d’intervenir sur des paramètres et des campagnes publicitaires.