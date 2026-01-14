L'offre Freebox Pop S de Free va subir une augmentation de tarif. Même si ça ne devrait pas toucher tout le monde.
Au mois d'avril dernier, Free frappait un grand coup avec son offre d'internet très haut débit sans TV, la Freebox Pop S. Un abonnement qui permettait de bénéficier de débits pouvant aller jusqu'à 5 Gbit/s, pour moins de 30 euros. Et l'offre est semble-t-il si bonne que Free s'est dit qu'il pouvait augmenter légèrement son tarif.
L'abonnement Freebox Pop S augmente de 1 €
On joue au yo-yo du côté de la Freebox Pop S. Au lancement de cette offre, elle était affichée au prix de 24,99 €/mois, avant de passer à 23,99 €/mois un mois plus tard. Un prix qui n'a rien de stable, vu ce qui vient à nouveau d'être décidé.
En effet, après avoir supprimé en novembre la garantie de prix pour cinq ans qui était attachée au tarif de 23,99 €/mois, le fournisseur d'accès internet a fait monter les encères. La Freebox Pop S coûte dorénavant 1 € de plus, en repassant à 24,99 €/mois.
Un changement qui s'applique seulement pour les nouveaux abonnés
Free n'hésite ainsi plus à se mettre au niveau des autres opérateurs (voire encore plus haut, comme dans le cas des frais de résiliation). Avec ce petit 1 € de plus, la Freebox Pop S coûte autant que l'abonnement B&You Fibre de Bouygues Telecom, qui offre le même type de service, et qui avait aussi augmenté récemment son prix, de 23,99 à 24,99 €/mois.
À noter que la seconde offre Freebox Pop S, accessible par téléphone et en migration pour des abonnés Free sélectionnés, subit elle aussi une hausse de 1 € pour le tarif de la première année - qui est ainsi désormais de 24,99 €/mois. Enfin, on vous rappelle ici qu'il s'agit d'un changement décidé pour les nouveaux abonnés, et non pas ceux ayant déjà souscrit à l'offre.