On joue au yo-yo du côté de la Freebox Pop S. Au lancement de cette offre, elle était affichée au prix de 24,99 €/mois, avant de passer à 23,99 €/mois un mois plus tard. Un prix qui n'a rien de stable, vu ce qui vient à nouveau d'être décidé.

En effet, après avoir supprimé en novembre la garantie de prix pour cinq ans qui était attachée au tarif de 23,99 €/mois, le fournisseur d'accès internet a fait monter les encères. La Freebox Pop S coûte dorénavant 1 € de plus, en repassant à 24,99 €/mois.