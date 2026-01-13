En ce début de semaine, Samsung a lancé son smartphone 5G le moins cher, à savoir le Galaxy A07. Un appareil qui va bénéficier de mises à jour pendant de nombreuses années !
Le nombre d'années durant lesquelles un smartphone pourra recevoir des mises à jours est un des argument de vente des grands constructeurs, quand ils proposent un nouveau smartphone très haut de gamme. Samsung propose ainsi pour ses Galaxy S25 sept années de mise à jour. Mais quand on descend vers des appareils moins chers, les fabricants ont tendance à rogner la durée. Ce qui rend ce nouveau Samsung d'autant plus intéressant !
Samsung lance son nouveau Galaxy A07 5G en Asie
Samsung vient d'officialiser son nouveau Galaxy A07 5G dans plusieurs pays d'Asie, comme la Thaïlande ou le Myanmar. Un smartphone qui va bénéficier de plusieurs avantages certains, à l'image de sa batterie de 6 000 mAh (pour une vitesse de charge de 25W).
Il aura par ailleurs droit à un écran HD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec par ailleurs, sous le capot, une puce MediaTek Dimensity 6300. Mais c'est loin d'être là son meilleur argument.
Un appareil entrée de gamme qui va être mis à jour jusqu'en 2032 !
En effet, le Galaxy A07 est le smartphone 5G le moins cher vendu par Samsung. Il est commercialisé à un prix de moins de 200 euros en Thaïlande, qu'il s'agisse de la version 4+128 Go ou de la déclinaison 6+128 Go. Et pourtant, ce téléphone va bénéficier de nombreuses années de mise à jour.
Samsung promet ainsi que l'appareil recevra ces mises à jours durant six ans, soit quasiment autant qu'un smartphone très haut de gamme vendu à 1 000 euros. Dans le cas du Galaxy A07 5G, ce sont des mises à jours qui auront en conséquence lieu jusqu'en début 2032. Difficile de ne pas y avoir un avantage de taille pour les portefeuilles les moins épais !