Samsung vient d'officialiser son nouveau Galaxy A07 5G dans plusieurs pays d'Asie, comme la Thaïlande ou le Myanmar. Un smartphone qui va bénéficier de plusieurs avantages certains, à l'image de sa batterie de 6 000 mAh (pour une vitesse de charge de 25W).

Il aura par ailleurs droit à un écran HD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec par ailleurs, sous le capot, une puce MediaTek Dimensity 6300. Mais c'est loin d'être là son meilleur argument.