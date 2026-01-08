Quelques semaines seulement après son rachat par OLX Group, La Centrale dévoile La Centrale Pro, sa nouvelle place de marché dédiée aux professionnels du véhicule d'occasion. Ces derniers disposent désormais d'un inventaire national centralisé.
Le nouveau propriétaire de La Centrale ne traîne pas. Six semaines seulement après son acquisition par le géant néerlandais OLX Group pour 1,1 milliard d'euros, la plateforme automobile lance ce jeudi 8 janvier La Centrale Pro. Cette marketplace dédiée aux pros du véhicule d'occasion pourrait bien bouleverser leurs pratiques d'approvisionnement en rassemblant le plus vaste catalogue professionnel français, épaulé par une batterie d'outils dopés à l'intelligence artificielle. De quoi faire plonger La Centrale dans une nouvelle dimension.
La Centrale Pro, une marketplace pour dompter le chaos du sourcing
Le monde du véhicule d'occasion ressemble de plus en plus à un parcours du combattant pour les distributeurs. Les canaux d'approvisionnement se multiplient sans cohérence, les stocks se raréfient, les marges fondent. Mais face à ce qui ressemble à un mille-feuille qui étouffe les professionnels, La Centrale Pro propose une porte d'entrée unifiée qui regroupe l'offre B2B nationale provenant de pros certifiés comme de particuliers partenaires.
L'ambition dépasse d'ailleurs la simple agrégation d'annonces. La plateforme délivre un tableau de bord en temps réel sur l'offre disponible, la demande effective et les tarifs pratiqués. Grâce aux filtres pointus et alertes sur mesure, les distributeurs peuvent dénicher en un clin d'œil les modèles qui font saliver les acheteurs finaux, négocier au bon prix et faire tourner leurs stocks plus rapidement.
Trouver les bons véhicules au bon prix relève aujourd'hui du casse-tête pour les professionnels. « Le sourcing est aujourd'hui l'un des principaux points de tension pour les professionnels du véhicule d'occasion », confirme Antoine Despujols, directeur marketing B2B de La Centrale. « Avec La Centrale Pro, nous avons voulu créer un point d'entrée unique qui simplifie l'accès au stock et apporte de la lisibilité pour permettre aux distributeurs de gérer plus efficacement leur sourcing », ajoute-t-il.
La Centrale Pro muscle son offre avec la suite Pilot dopée à l'intelligence artificielle
Le coup de génie de La Centrale Pro tient dans son intégration de la suite Pilot, sa boîte à outils data et IA maison. Cette technologie scrute les tendances, repère les véhicules à fort potentiel de revente, et passe au crible les performances de chaque stock. Les professionnels peuvent ainsi valider leurs achats l'esprit tranquille et affiner leur stratégie d'approvisionnement grâce à des données marché fiables.
Du côté des concessions et groupes de distribution, la plateforme ouvre une voie pour mieux monétiser leurs reprises, trop souvent bradées via des circuits secondaires peu rentables. Pour les marchands indépendants et garagistes, elle redonne accès à des stocks jadis hors de portée, tout en clarifiant les règles du jeu concurrentiel dans un environnement plus équitable.
« Avec La Centrale Pro, nous franchissons une nouvelle étape dans notre accompagnement des professionnels du véhicule d'occasion. Notre ambition est de contribuer à structurer un marché VO B2B plus ouvert, plus transparent et plus performant », conclut Guillaume-Henri Blanchet, directeur général adjoint de La Centrale. La plateforme clarifie enfin les règles du jeu entre professionnels, qui naviguaient jusqu'ici dans un brouillard total sur les prix réels et les stocks disponibles. Un cap fixé dès le rachat par OLX Group il y a six semaines.