« Avec La Centrale Pro, nous franchissons une nouvelle étape dans notre accompagnement des professionnels du véhicule d'occasion. Notre ambition est de contribuer à structurer un marché VO B2B plus ouvert, plus transparent et plus performant », conclut Guillaume-Henri Blanchet, directeur général adjoint de La Centrale. La plateforme clarifie enfin les règles du jeu entre professionnels, qui naviguaient jusqu'ici dans un brouillard total sur les prix réels et les stocks disponibles. Un cap fixé dès le rachat par OLX Group il y a six semaines.