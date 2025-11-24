C'est officiel, OLX Group a finalisé le rachat de La Centrale pour 1,1 milliard d'euros. Le géant néerlandais des marketplaces à la rentabilité record s'empare de la célèbre plateforme française dédiée à l'automobile.
Deux mois après l'annonce de l'entrée en négociations exclusives avec La Centrale, référence du marché automobile français, le mariage à 1,1 milliard d'euros est consommé. OLX Group a officialisé ce lundi 24 novembre la finalisation de l'acquisition de la plateforme. Le groupe installé aux Pays-Bas est en pleine bourre, puisqu'il a dévoilé dans le même temps des résultats financiers spectaculaires, avec une marge de rentabilité qui frôle les 50%. L'opération confirme les ambitions du mastodonte néerlandais sur l'Europe occidentale. Que va-t-il se passer pour La Centrale ?
OLX Group a largement de quoi financer le rachat à prix d'or de La Centrale
La machine OLX tourne à plein régime. Sur le premier semestre de l'exercice clos fin septembre, le groupe basé à Amsterdam, désormais propriétaire de La Centrale, a enregistré une croissance de 22% de son chiffre d'affaires, atteignant 473 millions de dollars. Mais c'est surtout la marge d'EBITDA ajusté qui impressionne, à 49%, soit une hausse vertigineuse de 10 points en un an.
La verticale automobile, qui bondit de 27%, était déjà très importante pour ce groupe, sorte de Leboncoin à la sauce néerlandaise, spécialisé dans les places de marché facilitant les échanges, ventes et achats de véhicules ou encore de logements. Christian Gisy, CEO d'OLX, explique que « l'acquisition de La Centrale, plateforme française leader dans le secteur automobile, montre que nous sommes idéalement positionnés pour saisir des opportunités stratégiques et étendre notre présence en Europe de l'Ouest. »
Le groupe a annoncé investir 20 millions de dollars dans ses capacités d'intelligence artificielle, en plus d'avoir déjà déployé plus de 60 cas d'usage concrets sur ses plateformes. Son outil de publication automatisée réduit de 35 à 55% le temps nécessaire pour poster une annonce immobilière ou électronique, avec un bonus non négligeable de +37% de qualité des descriptions. Mais quid de La Centrale, dans tout ça ?
La Centrale muscle son jeu avec l'IA et de nouveaux services
Sous sa nouvelle bannière, La Centrale ne compte pas ralentir la cadence. La première marketplace automobile française, forte de ses 5,7 millions de visiteurs mensuels et 380 000 annonces, affiche une santé insolente (+12% de trafic, +9% d'annonces) au premier semestre. Des chiffres qui justifient les 1,1 milliard d'euros déboursés.
En septembre dernier, La Centrale a lancé une nouvelle offre de leasing pour les voitures d'occasion, avec l'ambition de proposer 30 000 véhicules en location avec option d'achat d'ici fin 2025. Une diversification qui colle aux nouvelles attentes des consommateurs français, de plus en plus séduits par les formules de location plutôt que l'achat sec.
La Centrale propose également des outils logiciels professionnels, utilisés par plus de 10 000 distributeurs. Les dernières innovations intègrent l'intelligence artificielle, avec un assistant qui aide à définir les bons prix de vente, et Pilot Match, qui analyse instantanément les tarifs pratiqués sur le marché. Ces outils permettent aux concessionnaires d'optimiser leurs achats de véhicules, leur gestion de stock et leurs décisions commerciales.