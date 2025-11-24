Deux mois après l'annonce de l'entrée en négociations exclusives avec La Centrale, référence du marché automobile français, le mariage à 1,1 milliard d'euros est consommé. OLX Group a officialisé ce lundi 24 novembre la finalisation de l'acquisition de la plateforme. Le groupe installé aux Pays-Bas est en pleine bourre, puisqu'il a dévoilé dans le même temps des résultats financiers spectaculaires, avec une marge de rentabilité qui frôle les 50%. L'opération confirme les ambitions du mastodonte néerlandais sur l'Europe occidentale. Que va-t-il se passer pour La Centrale ?