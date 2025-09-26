La célèbre plateforme française dédiée à l'automobile, La Centrale, va être rachetée pour 1,1 milliard d'euros. Le groupe américain OLX est entré à négociations exclusives avec la marketplace automobile.
Le marché automobile français vient de connaître un petit séisme. OLX Group, filiale de Prosus et mastodonte mondial des marketplaces, annonce ce vendredi être entré en négociations exclusives pour racheter La Centrale auprès de Providence Equity Partners. L'opération, valorisée à 1,1 milliard d'euros et qui devrait être finalisée avant la fin de l'année, marque l'entrée fracassante d'OLX en Europe occidentale, qui s'offrirait la première plateforme automobile hexagonale.
La Centrale, un nom historique de l'achat et de la vente de véhicules en France
La Centrale, c'est 4,5 millions de visiteurs uniques mensuels et plus de 350 000 annonces en permanence. Cela fait 60 ans que la plateforme s'est imposée comme la référence incontournable pour l'achat et la vente de véhicules en France.
Providence Equity Partners, qui avait mis la main sur La Centrale en 2021, peut se frotter les mains. En quatre ans, le fonds d'investissement a opéré une transformation numérique réussie pour sa marque, en passant d'un site traditionnel de petites annonces à une plateforme centrée sur la data et l'intelligence artificielle.
La Centrale affiche désormais une croissance annuelle moyenne de 12% de ses revenus. L'équipe dirigeante menée par Philippe Chainieux a su rattraper et dépasser ses concurrents (L'Argus, Caradisiac) tout en modernisant l'expérience utilisateur, qui semble avoir aussi bien convaincu les particuliers que les professionnels de l'automobile.
Le prochain propriétaire de La Centrale est confiant pour le marché de l'automobile d'occasion
Aujourd'hui, La Centrale est la première plateforme en audience sur le marché des sites de petites annonces automobiles. Seul Leboncoin la devance, mais le site est davantage considéré comme un généraliste.
Pour le repreneur OLX, qui compte déjà 29 millions d'utilisateurs mensuels dans huit pays (principalement en Europe centrale et orientale), cette acquisition rejoint les ambitions de large de sa maison-mère, Prosus, qui veut construire un écosystème e-commerce européen de premier plan.
Christian Gisy, le CEO d'OLX, explique que sa stratégie « a pour objectif d'accélérer le potentiel de croissance des marketplaces spécialisées, en s'appuyant sur notre technologie d'IA propriétaire pour créer des leaders régionaux. » Comprenez donc que La Centrale misera encore plus sur l'intelligence artificielle.
Si le marché automobile français est en net recul sur les sept premiers mois de 2025 (-8% quasiment), celui de l'occasion conserve tout son potentiel. Les distributeurs professionnels ne représentent que 45% des ventes de voitures d'occasion, contre 70% en Allemagne. De quoi faire saliver OLX, qui compte bien muscler son offre en combinant sa puissance technologique avec l'expertise locale et la force de la marque La Centrale.