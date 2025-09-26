Si le marché automobile français est en net recul sur les sept premiers mois de 2025 (-8% quasiment), celui de l'occasion conserve tout son potentiel. Les distributeurs professionnels ne représentent que 45% des ventes de voitures d'occasion, contre 70% en Allemagne. De quoi faire saliver OLX, qui compte bien muscler son offre en combinant sa puissance technologique avec l'expertise locale et la force de la marque La Centrale.