Jusqu'à présent, ces appareils exploitaient une largeur de canal de 80 MHz lorsqu'ils se connectaient à un réseau 5 GHz. La mise à jour 26.2 double cette valeur en autorisant des canaux de 160 MHz, soit exactement la même bande passante que celle disponible sur les réseaux 6 GHz. Et plus un canal est large, plus il peut faire transiter de données simultanément.

Les utilisateurs qui disposent d'un routeur compatible 160 MHz sur la bande 5 GHz vont pouvoir en profiter immédiatement. Du côté des box Internet, la Livebox 6 d'Orange et la Bbox Ultym Wi-Fi 6E de Bouygues Telecom supportent nativement cette configuration. Chez Free, la Freebox Delta peut activer le 160 MHz sur l'une de ses deux cartes Wi-Fi 5 GHz, bien que l'usage du répéteur Pop bride historiquement cette fonctionnalité à 80 MHz. Toutes les box Wi-Fi 7 (Freebox Ultra, Bbox Wi-Fi 7, Livebox 7, SFR Box 10+) prennent également en charge le 160 MHz sur 5 GHz, en plus des canaux de 320 MHz sur la bande 6 GHz.

Les débits théoriques maximums sur 5 GHz se rapprochent désormais de ceux des réseaux 6 GHz, avec des transferts de fichiers accélérés et une meilleure réactivité pour les sauvegardes Time Machine sur NAS, par exemple. Soulignons quand même que le mode 160 MHz a besoin d'une large portion de fréquences libres d'un seul tenant pour fonctionner, or en zone urbaine dense, la bande 5 GHz est souvent saturée par les réseaux Wi-Fi voisins. Les réseaux 6 GHz conservent donc un avantage sur ce point, car cette bande de fréquences reste moins encombrée et dispose de davantage de spectre disponible.

Apple n'a pas communiqué officiellement sur ce changement, lequel a été repéré dans les spécifications techniques mises à jour sur le site de déploiement de la plateforme. L'entreprise a simplement activé une capacité matérielle déjà présente dans les puces Wi-Fi 6E de ses appareils, mais qui restait désactivée au niveau logiciel.