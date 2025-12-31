Dans la majorité des cas, il y a fort à parier pour que le problème résulte de la manière dont Windows indexe les fichiers. Pour chaque type de document, le système s’appuie sur un composant chargé d’analyser son contenu. Dans le cas des PDF, ce rôle revient à un filtre spécifique, censé extraire le texte lisible à des fins de recherche.

Or, il arrive que ce filtre soit désactivé, mal configuré ou ignoré. Dans les options d’indexation avancées, accessibles depuis les Paramètres de recherche > Options d’indexation avancées > Avancé > Types de fichiers, le système permet de définir précisément quels types de fichiers doivent être pris en compte, et surtout ce qui doit être indexé. Si les PDF sont réglés pour n’indexer que leurs propriétés, comme le nom du fichier ou sa date de modification, le texte qu’ils contiennent devient de facto invisible pour la recherche système. Il faudra donc cocher Indexer les propriétés et le contenu des fichiers pour résoudre le souci.