Vous tapez un mot-clé dans la recherche Windows. Vous savez pertinemment qu’il figure dans un PDF stocké sur votre PC. Pourtant, aucun résultat. Le fichier existe, le contenu aussi, mais le système fait comme s’il n’avait jamais été indexé. Un problème fréquent, qui tient plus aux réglages qu’à un bug profond du système.
La recherche intégrée à Windows 11 promet depuis longtemps de sonder non seulement les noms de fichiers, mais aussi leur contenu. Sur le papier, cela inclut les documents PDF, omniprésents dans un usage professionnel ou personnel. Dans les faits, cette promesse n’est pas toujours tenue. Après une mise à jour, un changement de configuration ou simplement avec le temps, Windows peut cesser de retrouver le texte à l’intérieur des PDF, tout en continuant d’indexer sans broncher d’autres formats. Avant de maudire un énième bug du système, un détour par les paramètres de recherche permet souvent de comprendre ce qui cloche.
Quand Windows ignore le contenu des PDF
Dans la majorité des cas, il y a fort à parier pour que le problème résulte de la manière dont Windows indexe les fichiers. Pour chaque type de document, le système s’appuie sur un composant chargé d’analyser son contenu. Dans le cas des PDF, ce rôle revient à un filtre spécifique, censé extraire le texte lisible à des fins de recherche.
Or, il arrive que ce filtre soit désactivé, mal configuré ou ignoré. Dans les options d’indexation avancées, accessibles depuis les Paramètres de recherche > Options d’indexation avancées > Avancé > Types de fichiers, le système permet de définir précisément quels types de fichiers doivent être pris en compte, et surtout ce qui doit être indexé. Si les PDF sont réglés pour n’indexer que leurs propriétés, comme le nom du fichier ou sa date de modification, le texte qu’ils contiennent devient de facto invisible pour la recherche système. Il faudra donc cocher Indexer les propriétés et le contenu des fichiers pour résoudre le souci.
Ce comportement n’est pas toujours le résultat d’un choix volontaire. Une mise à jour de Windows, l’installation ou la suppression d’un lecteur PDF, ou encore une migration de paramètres peut suffire à modifier ces options sans avertissement clair. La recherche continue alors de fonctionner, mais amputée d’une partie essentielle de son champ d’action, ce qui explique pourquoi certains fichiers semblent soudain introuvables.
Réparer l’index pour retrouver des résultats fiables
Une fois les bons réglages vérifiés, il faut souvent procéder à la reconstruction de l’index de recherche. Windows conserve en permanence une base de données de fichiers indexés afin d’accélérer les recherches. Si cette base a été construite à un moment où les PDF étaient mal pris en charge, elle ne se corrige pas toujours d’elle-même.
Depuis ces mêmes Options d’indexation avancées > Avancé > Paramètres d’indexation, un bouton permet de supprimer l’index existant et d’en déclencher une reconstruction complète. Windows repart alors de zéro et analyse à nouveau l’ensemble des fichiers concernés, cette fois en tenant compte des paramètres actuels. L’opération est efficace, mais loin d’être instantanée. Selon le volume de données stockées sur le PC, le processus peut s’étaler sur plusieurs heures, voire davantage sur des machines très chargées.
Pendant cette phase, les résultats peuvent sembler incohérents, voire incomplets, ce qui n’a rien d’inhabituel. Une fois l’index entièrement reconstruit, la recherche retrouve en général un comportement normal, y compris pour les PDF qui échappaient jusque-là aux requêtes.
