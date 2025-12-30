Dans le détail, l’incident remonte à la mise en ligne de la version 2.68 de l’extension Chrome de Trust Wallet. Présentée comme une mise à jour classique, elle embarquait en réalité un script JavaScript malveillant chargé d’exfiltrer des données sensibles liées aux crypto wallets hébergés par le service. Une fois ces informations récupérées, les attaquants ont pu vider directement les portefeuilles concernés.

Selon Trust Wallet, cette version n’est pas passée par son circuit de publication interne standard. Les premiers éléments de l’enquête pointent vers l’exploitation frauduleuse d’une clé API du Chrome Web Store, utilisée pour soumettre la mise à jour en contournant les dispositifs de contrôle habituels. L’extension malveillante a ainsi été validée et diffusée comme une version officielle, au nez et à la barbe de l’éditeur, de Google… et des internautes.

Le bilan est lourd. Trust Wallet affirme avoir identifié 2 596 adresses compromises, pour un préjudice total estimé à environ 7 millions de dollars. Dans la foulée, une mise à jour corrective a été déployée et les mécanismes de publication ont été gelés temporairement. L’entreprise a ainsi désactivé l’ensemble de ses API de publication afin d’empêcher tout nouveau déploiement malveillant pendant les deux semaines à venir, et a fait suspendre le domaine utilisé pour l’exfiltration des données afin de couper l’accès aux informations restantes.

Profitant de la panique déclenchée par le piratage, les cybercriminels ont également lancé une campagne de phishing secondaire repérée par BleepingComputer, reposant sur un faux site reprenant l’identité visuelle de Trust Wallet et incitant les victimes à saisir leur phrase de récupération sous couvert d’une prétendue mise à jour de sécurité. Ou comment faire d’une pierre deux coups.