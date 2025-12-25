A l'image de la traditionnelle bûche de Noël ou des cotillons de la Saint-Sylvestre, les tentatives de phishing font désormais partie des traditions des fêtes de fin d'année. Et le fabricant français de portefeuilles matériels pour cryptomonnaies, Ledger, n'y échappe pas. Ses appareils, comme le Nano S conçu en 2016 et l'un des plus vendus au monde, permettent de stocker des actifs numériques hors ligne, sans intermédiaire.

Chaque fin d’année suit pourtant le même schéma. Les achats en ligne se multiplient, l’attention baisse, les messages s’accumulent. Les escrocs le savent.

Ledger, que vous avez peut-être découvert avec l'enlèvement de son cofondateur, David Balland en janvier dernier, observe depuis plusieurs semaines une hausse des tentatives de phishing qui visent directement ses utilisateurs. Le constructeur publie régulièrement l’état des campagnes en cours et détaille les méthodes employées.

Les scénarios changent peu sur le fond. Les messages évoquent une urgence liée à la sécurité, un problème technique ou une procédure interne. Certains imitent les canaux officiels de Ledger avec une grande précision. D’autres prennent des chemins plus surprenants, comme le courrier postal. Dans tous les cas, ce que cherchent les cybercriminels, c'est d'amener la victime à saisir sa phrase de récupération ou à valider une transaction qu’elle n’a jamais demandée.