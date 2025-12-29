Les douanes françaises ont mené le 6 novembre dernier une opération de grande ampleur au niveau de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. à cette occasion, 320 474 petits colis envoyés par Shein à des Français ont été inspectés par les policiers.

Une opération qui a eu lieu le lendemain du lancement de la procédure judiciaire demandant la suspension de la plateforme. Elle a permis d'établir que près de 25% des produits hors textiles envoyés n'étaient pas conformes.