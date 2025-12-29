Une opération des douanes a été menée récemment à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Et elle a permis de mieux jauger la qualité des produits expédiés par Shein.
Aujourd'hui, le géant chinois de l'e-commerce Shein est dans l'oeil du cyclone en France, où l'État a été jusqu'à demander sa suspension pour trois mois - une demande finalement rejetée par le tribunal. Mais les autorités ont aussi jeté un oeil directement à ce qui était envoyé par la plateforme à ses clients français, lors d'une opération massive à l'aéroport de Roissy.
25% des produits non textiles n'étaient pas conformes
Les douanes françaises ont mené le 6 novembre dernier une opération de grande ampleur au niveau de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. à cette occasion, 320 474 petits colis envoyés par Shein à des Français ont été inspectés par les policiers.
Une opération qui a eu lieu le lendemain du lancement de la procédure judiciaire demandant la suspension de la plateforme. Elle a permis d'établir que près de 25% des produits hors textiles envoyés n'étaient pas conformes.
Le meilleur résultat des produits textiles dû à la fermeture de la place de marché ?
Parmi les irrégularités constatées, on trouve des manquements allant de l'absence de marquages et de notices pour les produits cosmétiques et électriques à des contrefaçons ou des jouets produits en ne respectant pas les normes. On peut noter qu'il y a une exception niveau textile, pour lesquels presque aucun problème n'a été détecté par les douanes.
Ces dernières estiment qu'il ne s'agit pas du résultat d'un soin particulier apporté par Shein à cette gamme de produit, qui est son coeur de métier. En effet, pour les douanes, rien de mauvais n'aurait été trouvé à cause de la fermeture de sa place de marché dédiée aux tiers « quelques jours avant l'opération douanière ». Une fermeture alors décidée en France à cause du bad buzz vécu par Shein au début du mois de novembre.