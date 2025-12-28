Ce sont les équations de Maxwell qui expliquent les règles du champ magnétique. Elles décrivent sa propagation et sa réaction au contact de la matière. Dès qu’un objet conducteur ou magnétique se place sur son trajet, la trajectoire se déforme. Cette modification suffit à signaler sa présence à un capteur.

Les chercheurs se sont attaqués à ce mécanisme précis. Leur dispositif agit sur le champ, pas sur l’objet. Le champ arrive, dévie sur les côtés, puis retrouve sa configuration initiale après le passage. À distance, les instruments mesurent le même champ qu’en l’absence totale d’obstacle.

La structure du dispositif s’organise en deux couches. À l’intérieur, un supraconducteur repousse le champ vers l’extérieur. Une enveloppe ferromagnétique douce entoure cet élément central et canalise les lignes de champ. Le flux longe alors la surface de l’objet, suit un trajet contrôlé, puis se referme derrière lui. À l’extérieur, ni l’orientation ni l’intensité du champ ne trahissent la présence de la structure.

Les calculs partent directement des équations de Maxwell, sans forme idéale imposée. Chaque géométrie impose une réponse magnétique spécifique. Un carré ne réagit pas comme un losange. Une structure à plusieurs lobes modifie encore la distribution du champ. Les chercheurs ajustent donc localement les propriétés du matériau pour chaque forme étudiée.

Les modèles numériques portent sur des géométries proches de composants techniques réels. Autour du dispositif, les mesures indiquent une déformation très limitée du champ. Dans plusieurs configurations, l’écart reste inférieur à un pour cent, y compris avec des champs alternatifs comparables à ceux utilisés dans les réseaux électriques.

Pour le professeur à l’université de Leicester, Harold Ruiz, « cette étude démontre que des dispositifs d’invisibilité pratiques et réalisables pour des géométries complexes sont à portée de main ». Les formes étudiées correspondent à des objets techniques courants, comme des faisceaux de câbles ou des modules électroniques.