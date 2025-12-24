Avant de régner sur son empire d'animation, le jeune Walt Disney conduit une ambulance pour la Croix-Rouge à Neufchâteau, dans les Vosges, pendant la Première Guerre mondiale. Il y bariole son véhicule de dessins personnels, le rendant instantanément reconnaissable sur le front. Cette expérience lui fait comprendre l'immense pouvoir des symboles militaires, tant pour le moral des troupes que pour l'identification sur le terrain. Trente ans plus tard, cette intuition se transformera en collaboration inédite. Disney dessinera près de 1 200 insignes pour l'armée américaine, et une centaine pour la France.