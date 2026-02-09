Dans la plupart de vos dossiers, vous transmettez régulièrement à votre cabinet d'avocats des documents contenant des données personnelles, des informations financières détaillées ou des éléments stratégiques. Pour ce faire, rien de plus simple, tellement que c'en est devenu un réflexe : joindre le fichier au message, l'envoyer, passer au dossier suivant. Mais ce fichier circule alors vers l'infrastructure de votre conseil, ses sauvegardes, ses archives et les postes de travail de ses équipes.

Sans protection particulière, vous envoyez vos fichiers sensibles sans chiffrement de bout en bout ni politique de rétention maîtrisée, et alimentez un écosystème déjà très exposé, en plus d'augmenter les risques pour votre entreprise, votre conseil, ainsi que vos clients.

La durée d’accès au document compte aussi beaucoup. Un PDF qui continue de traîner dans plusieurs boîtes mail, puis dans des dossiers d’archives automatiques, multiplie les occasions d’être récupéré par la mauvaise personne.