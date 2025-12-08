Il y a toujours du monde du côté du Shein de BHV, avec 300 000 personnes qui ont visité les allées du point de vente en un mois. Mais quand on regarde dans le détail, le résultat apparaît beaucoup moins triomphant.

On peut ainsi observer que cette fréquentation commence à reculer, avec une baisse de 10% enregistrée durant la quatrième semaine. Et pire, la Société des grands magasins (SGM) explique que le magasin est affligé d'un « taux de transformation en dessous de son potentiel. »