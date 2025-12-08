L'expérience d'un point de vente Shein au sein du célèbre grand magasin parisien BHV commence à tourner court. La clientèle ne semble pas y trouver ce qu'elle attendait.
C'est une arrivée qui a fait grand bruit au début du mois de novembre. Le célèbre géant chinois de l'e-commerce Shein ouvrait en effet à cette date son premier point de vente en France, au sein du grand magasin BHV. Et malgré le scandale des poupées pédopornographiques et les poursuites lancées par l'État, les Parisiens se sont pressés au sein de ce magasin. Sans pour autant, semble-t-il, trop sortir la carte bleue.
Beaucoup de badauds, mais peu de clients au Shein du BHV
Il y a toujours du monde du côté du Shein de BHV, avec 300 000 personnes qui ont visité les allées du point de vente en un mois. Mais quand on regarde dans le détail, le résultat apparaît beaucoup moins triomphant.
On peut ainsi observer que cette fréquentation commence à reculer, avec une baisse de 10% enregistrée durant la quatrième semaine. Et pire, la Société des grands magasins (SGM) explique que le magasin est affligé d'un « taux de transformation en dessous de son potentiel. »
Des produits beaucoup trop chers pour une plateforme comme Shein ?
Une phrase qui signifie une chose : beaucoup trop peu visiteurs deviennent des clients. Pourtant, nombre de Parisiens ont pu venir dans ce point de vente dans l'idée d'y faire des achats. Sauf que, comme l'expliquent plusieurs témoignages recueillis par l'AFP, les habitués de Shein ont trouvé les produits proposés sur place souvent trop chers.
« Même ceux qui achètent critiquent, toujours ! C'est moche, c'est cher, ça n'a pas sa place ici... » résume une vendeuse à la caisse. La Société des grands magasins, qui cherche à être à l'écoute des critiques, rappelle qu'il ne s'agit que d'un début ici. À moyen terme, l'offre devrait s'agrandir considérablement, pour toucher des publics plus larges, mais aussi proposer plus de petits prix. De quoi transformer plus de curieux en acheteurs ?