La polémique Shein n'a semble-t-il pas effarouché les consommateurs parisiens. Ils sont nombreux à être ainsi allés faire un tour au BHV de la capitale.
Le géant chinois de l'e-commerce a été particulièrement malmené la semaine dernière en France, après la découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographique sur sa plateforme. Une polémique qui explose au moment même où il ouvre son premier magasin en physique sur le territoire français, dans le grand magasin BHV de Paris. Pas de quoi pourtant faire mal à ce lancement.
Déjà plus de 50 000 visiteurs au magasin Shein de BHV
Shein n'a pas pâti du bad buzz qu'il a subi la semaine dernière. C'est ce que nous apprend Frédéric Merlin, l'homme à la tête de la Société des grands magasins (SGM), à qui appartient le BHV.
D'après un message qu'il a posté sur Instagram, on apprend que déjà plus de 50 000 visiteurs se sont rendus dans l'établissement parisien. « En quelques jours, plus de 50.000 visiteurs sont venus découvrir la première capsule Shein au BHV » s'est-il réjoui.
Un panier moyen de 45 euros par client
Et ces Parisiens ne se sont pas déplacés pour la simple curiosité de découvrir une première dans notre pays. Frédéric Merlin a ainsi expliqué que les clients affichaient « un panier moyen de 45 euros ». Il ajoute par ailleurs que « près de 15% d'entre eux ont poursuivi leurs achats dans les autres rayons. »
Une réussite, qui n'est que le début pour Frédéric Merlin. Le point de vente mis en place aujourd'hui pourrait bien bénéficier d'une extension à l'avenir, avec plus de produits qui seront proposés à l'ensemble du public. Frédéric Merlin souhaite ainsi « élargir la capsule avec une offre homme plus complète, un espace enfant, une gamme de robes plus large et des basiques plus accessibles pour répondre à tous les styles de vie. »