Shein n'a pas pâti du bad buzz qu'il a subi la semaine dernière. C'est ce que nous apprend Frédéric Merlin, l'homme à la tête de la Société des grands magasins (SGM), à qui appartient le BHV.

D'après un message qu'il a posté sur Instagram, on apprend que déjà plus de 50 000 visiteurs se sont rendus dans l'établissement parisien. « En quelques jours, plus de 50.000 visiteurs sont venus découvrir la première capsule Shein au BHV » s'est-il réjoui.